Esquenta Primavera leva feira de livros de editoras independentes à Biblioteca Mário de Andrade

Tradicional no Rio de Janeiro e já realizada algumas vezes em São Paulo - a última foi em 2016, no Parque Villa Lobos - a Primavera Literária volta à cidade com uma edição menor e em novo espaço. De hoje, 7, a domingo, será realizado o Esquenta Primavera na Biblioteca Mário de Andrade (Rua da Consolação, 94), com venda de livros de editoras independentes e programação cultural com debates, saraus e exibição de filmes.

Entre os convidados estão editores, escritores, bibliotecários e ilustradores. Destaque para Fernando Vilela, Stela Barbieri, Ricardo Lisias, João Anzanello Carrascoza, Paloma Franca Amorim, Sarau Cooperifa e Slam da Guilhermina.

“Nossa dificuldade em fazer a Primavera Literária em São Paulo sempre foi achar uma casa para chamar de nossa, como no Rio temos o jardim do Museu da República. Mas agora, na Biblioteca Mário de Andrade, estamos nos sentindo muito acolhidos”, conta Raquel Menezes, presidente da Liga Brasileira de Editoras, que promove o evento. Neste ano, a instituição começou a fazer essas edições menores da Primavera em universidades do Rio e achou que era hora de voltar a São Paulo. “Quando procurei Joselia Aguiar, ela acolheu com entusiasmo e as editoras deram ótimo retorno. E já estamos conversando para voltar em outubro, no Festival Mario de Andrade”, completa.

Cerca de 30 editoras pequenas e médias participam da feira de livros e poderão oferecer descontos ou não - não se trata de um evento como as feiras das universidades. São elas: Alameda, Aleph, Bamboozinho, Belas Letras, Carochinha, Cobogó, Coesão Editorial, Coletivo Alice, Dublinense, Edições Barbatana, Editora Caixote, Editora 34, É Realizações, Grupo Autêntica, Instantes, Instituto Mojo, Jujuba, Mundaréu, Malê, Moinho, Morro Branco, Numa Editora, Oficina Raquel, Relicário, Semente Editorial, Sesi e Veneta.

“Nesse momento de crise de mercado - é incontornável falar isso, infelizmente - precisamos nos articular e aproveitar todas as oportunidades para mostrar nosso potencial. Disseram uma vez que as editoras independentes são lindas como nascente de água que brotam do nada, mas eu acho mesmo que somos um mar de oportunidade e desejo de fazer coisas novas e se reinventar. É disso que precisamos. E nosso espírito de colaboratividade permite isso”, conclui Raquel.

Programação do Esquenta Primavera

Sexta, 7

10h - O profissional que o mercado procura: oportunidades no mercado editorial atual

Monique D'Orazio, Felipe Sali e Felipe Colbert

Mediação: Cassia Carrenho

Local: Salão Oval

11h30 - Sua história além das páginas: como pensar e produzir conteúdo em vários formatos

Mariana Rolier, Toni Brandão e Marcos DeBrito

Mediação: Camila Cabete

Local: Salão Oval

14h - Cineclube Cine&Manas

Filme Eleições

Direção Alice Riff

Local: Auditório

16h - Bibliotecas transformadoras

Workshop sobre a metodologia do Programa Recode Bibliotecas

Renata Costa

Local: Salão Oval

17h30 - Clube do livro pelo Clube do livro

Renata Nakano e Carol Delgado

Mediação: Renata Costa

Local: Salão Oval

19h30 - Leitura dramática com Marina Tranjan

Livro: Querido Diego, o abraça Quiela

Autora: Elena Poniatowskal

Sábado, 8

10h - Coletivos: Independentemente juntos

Daniela Padilha, Raquel Menezes e Cid Vale Ferreira

Mediação: Leonardo Neto

Local: Salão Oval

11h30 Biblioteca Escolar: Porta do aprendizado

Rafael Motta, Renata Costa e Cristine Fontenelles

Mediação: Volnei Canonica

Local: Salão Oval

14h - Esquenta Primavera convida Quatro Cinco Um e Tapera Taperá

Paulo Werneck e Antonio Freitas

Local: Salão Oval

14h - Cineclube Cine&Manas

Filme SLAM: Voz de Levante

Direção: Tatiana Lohman e Roberta Estrela D‘Alva

Local: Auditório

16h - Sarau Cooperifa

Local: Salão Oval

17h30 - Escritores de cada signo

Vitor Di Castro

Local: Salão Oval

19h30 - O poema ensina a cair

Roberta Ferraz, Natasha Felix e Estela Rosa

Local: Salão Oval

Domingo, 9

10h - A produção do livro para crianças - literatura, cultura e mercado

Márcia Leite, Paulo Verano e Zeco Montes

Mediação: Bia Reis

Local: Salão Oval

10h - Descobrindo nossos Tesouros: Da África para o Brasil

Grupo Dúdú Badé

Local: Sala Infantil

11h - Espetáculo Pescadora de Ilusão

Inspirado no livro A mulher que matou os peixes (1968), de Clarice Lispector

Local: Auditório

11:30- Como os cegos leem e escrevem o mundo

Marcos Lima e Sara Bentes

Mediação: Guacyara Guerreiro

Local: Salão Oval

14h Local Auditório

Cineclube Cine&Manas

Filme: Corpo Manifesto

Diretor: Carol Araujo

Local: Auditório

16h - Slam da Guilhermina

Local Salão Oval

17h30 - Quando uma ilustração conta uma história

Fernando Vilela e Stela Barbieri

Mediação: Veronica Lessa

Local: Salão Oval

19h30 - Como fazer ficção em uma realidade tão fictícia

Ricardo Lisias, João Carrascoza e Paloma Franca Amorim

Mediação: Maria Fernanda Rodrigues

Local: Salão Oval