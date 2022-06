Espanhol Juan Mayorga ganha o Prêmio Princesa de Astúrias de Letras

Juan Mayorga, um dos dramaturgos mais populares e respeitados da Espanha, ganhou o Prêmio Princesa das Astúrias de Letras, anunciou nesta quarta-feira, 1º, a fundação que concede os prêmios.

O júri elogiou o escritor madrileno “pela enorme qualidade, profundidade crítica e comprometimento intelectual de seu trabalho'' e destacou sua "ação, emoção, poesia e pensamento”.

Mayorga assinou várias dezenas de obras teatrais originais, além de adaptações de peças clássicas, e recebeu vários prêmios incluindo o National Theatre Award e vários Max Arts Awards Scenic, entre os quais o melhor autor em 2006, 2008 e 2009.

Sua obra O Menino da Última Fila foi adaptada para o cinema pelo diretor François Ozon, que o tornou o premiado Dans La maison (Dentro de Casa).

O trabalho de Mayorga “procura confrontar o público com a realidade por meio do conflito, desafiando as convicções, a sensibilidade e o ponto de visão do espectador, sem fugir das questões políticas atuais e sociais", disse a fundação em comunicado.

Mayorga, de 57 anos, foi escolhido entre 41 candidatos de várias nacionalidades. Atualmente, ele dirige o Teatro Abadía em Madri e o Corral de Comédias, da cidade de Alcalá de Henares, perto da capital da Espanha.

O prêmio de € 50.000 é um dos oito concedidos anualmente pela fundação e que reconhecem conquistas no esporte, arte ou comunicação, entre outras áreas. A cerimônia de premiação será em outubro, em Oviedo.