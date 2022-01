Escritora Vilma Guimarães Rosa, filha de Guimarães Rosa, morre os 90 anos

A escritora Vilma Guimarães Rosa Reeves morreu neste domingo, 30, aos 90 anos, vítima de um enfarte. Filha do escritor João Guimarães Rosa (1908-1967), autor de Grande Sertão: Veredas e de Sagarana, entre outros livros, ela estava internada havia 11 dias por complicações de diabetes, no Rio.

Mineira de Itaguara, Vilma nasceu no dia 5 de junho de 1931. Era a filha mais velha de Guimarães Rosa, de seu primeiro casamento, com Ligia Cabral Pena. Sua única irmã, Agnes Guimarães Rosa, morreu em 2016, aos 82 anos.

Vilma Guimarães Rosa, que estudou no Rio de Janeiro e na Sorbonne, em Paris, publicou nove livros ao longo de sua trajetória. São eles: Acontecências (1967), Setestórias (1970), Por que não? (1972), Serendipity (1974), Carisma (1978), Clique! (1981), Relembramentos: João Guimarães Rosa, Meu Pai (Memórias Biográficas) (1983), que lhe rendeu o Prêmio Joaquim Nabuco, da Academia Brasileira de Letras (ABL), As Visionárias (1983) e Mistérios do Existir (1999).

A escritora deixa dois filhos, João Emilio Ribeiro Neto e Laura Beatriz Guimarães Rosa Ribeiro Lustosa, de seu primeiro casamento, com Caio Antonio Bernardo, e duas netas. Vilma foi casada ainda com Peter Quiney Reeves por 55 anos, até a morte dele em 2020.