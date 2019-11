Escritora e ilustradora, Eva Furnari participa de entrevista ao vivo na TV Estadão

A escritora Eva Furnari, que acaba de lançar o livro Tantãs (Editora Moderna), será entrevistada na TV Estadão nesta quinta-feira, às 14 horas, pela jornalista Bia Reis, editora no Estado e autora do blog Estante de Letrinhas, sobre literatura infantil.

No livro, Eva apresenta 22 pequenos contos com uma pitada de absurdo. Lá estão um homem que cuida de um cuco que se resfria e para de marcar as horas; uma senhora que vai ao armarinho comprar botões por litro e tecido, por minutos; uma menina que propõe outra maneira de mensurar a felicidade e a tristeza.

Em suas histórias, Eva mistura bom humor com ironia e capta o leitor com suas imagens delicadas e divertidas.

Escritora e ilustradora, Eva é uma das mais importantes autoras da literatura infantil brasileira. Nascida na Itália, veio aos 2 anos para São Paulo. Formou-se em Arquitetura, trabalhou no Museu Lasar Segall e estreou na literatura em 1980, com a coleção Peixe Vivo. Criou inúmeros personagens queridos dos leitores, como a Bruxinha, Felpo Filva, Marilu e, mais recentemente, os Drufts.

Você, leitor, também é nosso convidado nesta entrevista. Para participar, envie suas perguntas nos comentários abaixo.