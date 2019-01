Escritora de 'Cinquenta Tons de Cinza' anuncia novo romance sensual

LOS ANGELES (Reuters) - A escritora da saga de sucesso Cinquenta Tons de Cinza está voltando com um novo livro erótico que descreve como “um romance da Cinderela para o século 21”. The Mister, escrito pela autora britânica E.L. James, será publicado no Reino Unido e na América do Norte no dia 16 abril, anunciou a editora Vintage Books na quinta-feira, 24.

A história, ambientada em Londres e no leste europeu, conta a história de um inglês aristocrata que se apaixona por uma misteriosa e talentosa jovem que acaba de chegar à Inglaterra, segundo a editora.

“Estou muito animada para finalmente colocar esse ardente novo romance no mundo” disse E. L. em comunicado. “É uma história da Cinderela para o século 21. Maxim e Alessia me levaram a uma jornada fascinante e eu espero que meus leitores sejam encantados por esse emocionante e sensual conto”.

A trilogia Cinquenta Tons de Cinza, de E.L., que conta com detalhes de sadomasoquismo e submissão, foi publicada em 2012 e logo alcançou o topo das listas de best-sellers em todo o mundo, com 150 milhões de cópias vendidas.

Os livros foram transformados em três filmes pela Universal Pictures, que arrecadaram mais de 1 bilhão de dólares na bilheteria global atraindo um público majoritariamente feminino, mas provocaram um debate sobre os limites entre o erotismo e o abuso sexual ou emocional.

Não houve nenhuma informação nesta quinta-feira sobre se The Mister será transformado em filme, com nem a Universal nem a Vintage, unidade da editora Penguin Random House, respondendo a perguntas sobre os direitos de adaptação da história.