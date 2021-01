Escritora colombiana Pilar Quintana ganha Prêmio Alfaguara de Romance 2021

SANTIAGO, CHILE — A escritora colombiana Pilar Quintana ganhou o Prêmio Alfaguara Romance de 2021 pelo livro Los Abismos, anunciaram os organizadores do concurso nesta quinta-feira, 21.

Quintana, nascida em 1972, também é autora do romance A Cachorra, que recebeu o Prêmio Biblioteca de Narrativa Colombiana, e de Coleccionistas de Polvos Raros e Caperucita Se Come Al Lobo, entre outros. Ela também foi convidada da edição mais recente da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), realizada de maneira virtual, com o livro A Cachorra (editora Intrínseca).

O júri destacou que o romance vencedor "adentra a obscuridade do mundo dos adultos através do ponto de vista de uma menina que, a partir de lembranças de sua vida familiar, tenta compreender a relação conflituosa entre seus pais", segundo informou a editora em sua conta de Twitter. Los abismos será publicado na Espanha e na América Latina no dia 25 de março.

El jurado ha destacado que 'Los abismos' «se adentra en la oscuridad del mundo de los adultos a través del punto de vista de una niña que, desde la memoria de su vida familiar, intenta comprender la conflictiva relación entre sus padres. Pilar Quintana #PremioAlfaguara2021 — Alfaguara (@AlfaguaraES) January 21, 2021

O júri da 26ª edição do prêmio de romance da Alfaguara foi presidido pelo colombiano Héctor Abad Faciolince e composto por Irene Vallejo, Cristina Fuentes La Roche, Ana Merino, Xavi Ayén, Xavier Vidal e Pilar Reyeso.

Quintana engrossa uma lista de ganhadores do prêmio que inclui a mexicana Elena Poniatowska, a colombiana Laura Restrepo, o argentino Patricio Pron e o peruano Santiago Roncagliolo, entre outros.

O mexicano Guillermo Arriaga foi premiado na edição anterior do concurso por seu romance Salvar El Fuego.