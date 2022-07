Escritora Ana Maria Machado participa de encontro na Casa Museu Ema Klabin

A escritora Ana Maria Machado participa do evento Encontros com Escritores: Outros Olhares na Casa Museu Ema Klabin, em São Paulo, nesta quarta-feira, 27, das 19h às 21h. A palestra acontece de maneira remota, por meio do aplicativo Zoom, e a participação é gratuita. A inscrição pode ser feita no site do museu.

Desde 2003, Ana Maria Machado integra a Academia Brasileira de Letras (ABL). A escritora já foi premiada e reconhecida em uma das maiores premiações de literatura infanto-juvenil - o Prêmio Hans Christian Andersen.

Ana Maria Machado é autora de obras que se tornaram clássica, como Menina Bonita do Laço de Fita (1986) e Dona Baratinha: Conto Popular (2004), dentre tantos outros na sua vasta produção literária. A escritora já vendeu mais de 20 milhões de exemplares e tem livros publicados em 26 idiomas.

Até setembro, o museu promove o evento para estimular a leitura e debater sobre obras de grandes nomes da literatura. A curadoria do programa é da pesquisadora Ana Beatriz Demarchi Barel, doutora em Letras pela Université Paris III Sorbonne Nouvelle.

Nos próximos meses, o museu receberá outras escritoras importantes para a literatura, como Susana Ventura e Marina Colasanti. Assim como o evento com Ana Maria, todos os encontros disponibilizarão 200 vagas de maneira online e gratuita.

Serviço

Projeto: Encontros com Escritores: Outros Olhares

Endereço: R. Portugal, 43 - Jardim Europa, São Paulo - SP, 01446-020

4ª (27), das 19h às 21h.

Ingresso: Gratuito - Inscrição: https://emaklabin.org.br/encontro-com-escritores/ana-maria-machado

Evento online via Zoom

emaklabin.org.br