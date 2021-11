Escritor sul-africano Damon Galgut ganha o Booker Prize 2021

O autor sul-africano Damon Galgut recebeu o prestigioso Booker Prize nesta quarta-feira, 3, por The Promise, um livro sobre a passagem do tempo para uma família de agricultores brancos na África do Sul pós-apartheid.

"Estou profundamente e humildemente grato", reconheceu o vencedor, de 57 anos, um dos finalistas do prêmio pela terceira vez.

Galgut era o favorito entre os finalistas do Booker Prize 2021, três homens e três mulheres.

Seu livro The Promise, que vai do fim do apartheid à presidência de Jacob Zuma, traça o declínio de uma família branca de Pretória à medida que o país emerge para a democracia.

Os seis livros selecionados para a final foram escolhidos pelos cinco membros do júri entre 158 romances publicados no Reino Unido ou na Irlanda entre 1º de outubro de 2020 e 30 de setembro de 2021.

No ano passado, o prêmio foi para o escocês Douglas Stuart por seu primeiro romance, História de Shuggie Bain.

Criado em 1969, o Booker é concedido anualmente ao autor do melhor romance escrito em inglês.

O vencedor recebe um prêmio de 50 mil libras (cerca de US$ 68 mil).