Escritor Roberto Saviano lança graphic novel sobre sua proteção contra a máfia

O jornalista e escritor italiano Roberto Saviano, autor do livro Gomorra, lançou a sua primeira graphic novel, que recebeu o nome de Ainda Estou Vivo.

A história foi escrita por Saviano, já os desenhos foram realizados pelo premiado cartunista e ilustrador israelense Asaf Hanuka. A obra, que possui 144 páginas, foi publicada pela Bao Publishing e está disponível nas livrarias italianas desde 12 de outubro.

“Aqui se narra uma resistência realizada apenas com a artilharia da palavra e através do perímetro do próprio corpo, entendendo que, em qualquer luta, se aprende uma única regra: só é verdade que ao partir para a batalha, ou você voltará vivo ou não vai voltar de jeito nenhum. No caso de retorno, você voltará ferido. O que você está prestes a ler é o meu ferimento”, explicou Saviano.

Para entender Ainda Estou Vivo, é necessário voltar para 2006, quando Gomorra se tornou um best-seller internacional. A máfia napolitana começou a enviar intimidações e ameaças de morte a Saviano, que precisou viver sob uma rígida escolta.

A história da graphic novel retrata a proteção constante que faz parte da vida de Saviano há 15 anos e que permite ao jornalista italiano a estar vivo.

Saviano já apresentou a sua nova publicação nas cidades de Roma e Bolonha.