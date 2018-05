Escritor norte-americano Philip Roth morre aos 85 anos

De acordo com o jornal The New York Times, o escritor norte-americano Philip Roth morreu na última terça-feira, 22, aos 85 anos. Sua morte foi confirmada por Judith Thurman, uma amiga próxima.

Um dos mais celebrados escritores americanos contemporâneos, Philip Roth é autor de, entre outros livros, 'Pastoral Americana', 'O Complexo de Portnoy' e 'Complô Contra a América'.

