Escritor italiano Andrea Camilleri morre aos 93 anos

ROMA - O escritor italiano Andrea Camilleri, um dos maiores expoentes do romance policial no mundo, morreu nesta quarta-feira, 17, no hospital Spirito Santo, em Roma, aos 93 anos. Ele havia sido internado em razão de uma parada cardíaca, segundo informações de fontes médicas.

Nascido em Porto Empedocle, na Sicília, no dia 6 de setembro de 1925, Camilleri foi internado em junho após sofrer uma parada cardíaca em sua residência, na capital italiana.

"Seu estado, ainda crítico nos últimos dias, piorou nas últimas horas, comprometendo suas funções vitais", anunciou o hospital onde ele estava internado em estado crítico. O funeral será realizado de forma privada.

Foi sob a caneta de Camilleri que nasceu, em 1994, o famoso comissário Montalbano, amador de boa comida e uma das principais figuras do romance policial europeu.

Diretor de teatro e de televisão e roteirista, Andrea Camilleri se tornou conhecido como romancista tardiamente, mas o sucesso foi avassalador.

O anúncio da morte do ex-militante comunista provocou diversas homenagens unânimes em toda a Itália e nas redes sociais, onde a mensagem "Ciao Maestro" ("Adeus, Mestre") estava em alta.

"Esta é uma triste notícia para a Sicília, que perde seu filho, e para a Itália, que vê partir um magnífico mestre da vida. Adeus Andrea Camilleri, vamos sentir sua falta", declarou o vice-primeiro-ministro, Luigi Di Maio. O outro vice-primeiro-ministro, Matteo Salvini, elogiou "o incansável narrador de sua Sicília".

"Uma voz única e maravilhosa desaparece", escreveu Nicola Zingaretti, líder do Partido Democrata e irmão de Luca Zingaretti, o ator que interpreta o comissário Montalbano na televisão. "Perdemos muito mais que um grande escritor. Restará para nós a beleza de suas histórias." / EFE e AFP