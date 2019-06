Escritor italiano Andrea Camilleri é internado em estado grave

O escritor italiano Andrea Camilleri, 93 anos, foi internado em estado grave no Hospital Santo Spirito, em Roma, nesta segunda-feira, 17, após ter sofrido uma parada cardiorrespiratória.

Autor da série policial best-seller protagonizada pelo delegado Salvo Montalbano, Camilleri está na unidade de terapia intensiva e se preparava para apresentar um monólogo nas Termas de Caracalla, em 15 de julho.

"Se pudesse, gostaria de terminar minha carreira sentado em uma praça contando histórias e, após meu relato, circular entre o público com a boina nas mãos", disse o escritor em diversas ocasiões.

Nascido em Porto Empedocle (Agriento) em 1925, Andrea Camilleri trabalhou por muito tempo como roteirista e diretor de teatro e televisão, produzindo os famosos seriados policiais do comissário Maigret e do tenente Sheridan. Estreou como romancista em 1978, mas ficou famoso mesmo nos anos 1990, a partir do lançamento de A Forma da Água, a primeira história com o delegado Salvo Montalbano. No Brasil, seus livros são publicados pelo Grupo Record.

Andrea Camilleri é autor, ainda, de A Lua de Papel, A Paciência da Aranha, O Cão de Terracota e dos juvenis Magia e O Nariz, entre muitas outras obras. / Com Agência ANSA