Enquete: Quem deve vencer o Prêmio Jabuti 2019?

Os vencedores do Prêmio Jabuti 2019 serão conhecidos nesta quinta-feira, 28, em cerimônia na Auditório do Ibirapuera em São Paulo. Ali, também será anunciado o vencedor do Livro do Ano, que ganha R$ 100 mil. O primeiro colocado de cada categoria leva R$ 5 mil (se houver mais de um autor, o valor é dividido) e o tradicional troféu do Jabuti.

Você pode ver aqui a lista completa de indicados ao Jabuti 2019.

Mas enquanto a cerimônia não começa, convidamos o leitor a participar da enquete abaixo e dar a sua opinião sobre quem deveria levar o Jabuti 2019 nas principais categoria. Escolha e vote abaixo.