Em pré-venda, novo Kindle Paperwhite oferece tela maior e carregamento sem fio

A Amazon acaba de anunciar o lançamento do Novo Kindle Paperwhite, que agora vem com bordas mais finas, temperatura de luz ajustável e bateria com duração de até 10 semanas.

São duas novas versões: uma com 8 gigas de armazenamento (que chega aos consumidores em 27/10 e custa R$ 616,55 à vista) e outra chamada Signature Edition, com 32 gigas e carregamento sem fio (lançada em 17/11 a R$ 806,55). Já dá para adquirir os dois modelos em pré-venda.

O famoso dispositivo de leitura da Amazon, que agora vem com tela de 6,8 polegadas (a versão anterior do Paperwhite tinha 6"), foi criado especificamente para tornar a leitura digital algo totalmente natural e prazeroso, como se fosse em papel, mesmo sob a luz do sol.

Além de ser 20% mais rápido na hora de virar as páginas, o Novo Kindle Paperwhite permite que se armazene milhares de livros na biblioteca online. É, ainda, à prova d'água, sendo possível relaxar com segurança na praia, à beira da piscina ou na banheira.

Assinando o Kindle Unlimited, é possível ter acesso ilimitado a mais de 1,5 milhão de eBooks e revistas.

Novo Kindle Paperwhite

Novo Kindle Paperwhite Signature Edition

Assine a Amazon Prime para ganhar frete grátis em milhares de produtos, além de ter acesso a promoções exclusivas e curtir séries, músicas e eBooks à vontade.

