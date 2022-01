Em livro, editor detalha a publicação de 'A Amiga Genial', de Elena Ferrante

Um livro que será lançado na Itália no dia 19 de janeiro conta detalhes sobra a publicação de A Amiga Genial, volume que abre a tetralogia da misteriosa escritora Elena Ferrante. L’Editore Presuntuoso (O Editor Presunçoso, em tradução livre) é de autoria de Sandro Ferri, fundador da Edizioni E/O, editora de Ferrante na Itália desde seu primeiro romance, Um Amor Incômodo, publicado em 1992.

Durante duas décadas, a escritora anônima teve um sucesso discreto com três romances, mas tudo mudaria em janeiro de 2011, quando Ferri e sua esposa, Sandra Ozzola, receberam o primeiro manuscrito de A Amiga Genial.

“Janeiro de 2011. Eu e Sandra estamos sentados na poltrona em casa, em dois cômodos conjugados. Apenas uma porta semiaberta nos separa. Lemos ininterruptamente há algumas horas. Silenciosos. Concentrados. Não tomo sequer uma taça de vinho. Chegaram as primeiras 60 páginas do novo romance de Elena Ferrante. Chama-se A Amiga Genial, conta Ferri em um dos capítulos do livro, disponibilizado à Ansa pela Edizioni.

Segundo o editor, ele e sua esposa levantaram os olhos dos papéis, empurraram a porta e se entreolharam: “E agora? Como vamos fazer sem a sequência?”. Ferri relata que essa situação se repetiu por meses, com o manuscrito chegando pouco a pouco.

“Depois de alguns meses, chegamos a um ponto de virada. A autora nos chama. ‘Acho que acabei a primeira parte, mas as protagonistas têm só 16 anos. O que devo fazer?’. Ficamos sem palavras. Primeira parte?! Mas era para ser um volume único, e já tem 400 páginas. ‘Vou precisar escrever outros volumes’. ‘Quantos?!’ (com alegria mal disfarçada). ‘Não sei’.”, narra o editor.

Tsunami literário

Segundo o editor, nada prenunciava o “tsunami literário” provocado por A Amiga Genial. “Apenas uma pequena conversa, muito intensa, ocorrida anos antes entre nós e ela na beira de um lago. Falamos de famílias, do lugar das mulheres nas famílias de origem e naquelas nas quais elas entram como casadas. Elena havia acenado a uma festa de matrimônio. Reencontramo-la nas últimas páginas da primeira parte, anos depois”, escreve Ferri, em referência ao casamento de Lila e Stefano, que encerra A Amiga Genial.

Batizada como tetralogia napolitana, a série conta a história de duas amigas da periferia de Nápoles, Lenù (apelido de Elena) e Lila, escrita pela primeira após o súbito desaparecimento da segunda.