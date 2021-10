Escritor Abdulrazak Gurnah achou que ligação do Nobel era trote

Abdulrazak Gurnah, escritor da Tanzânia, é o vencedor do Prêmio Nobel de Literatura em 2021. O anúncio foi feito pela Academia Sueca no início da manhã desta quinta-feira, 7. Em sua literatura, ele investiga o legado do imperialismo em pessoas que perderam suas raízes. O Nobel de Literatura 2020 foi dado a Louise Glück.

Nascido em 1948, Abdulrazak Gurnah cresceu na ilha de Zanzibar, mas se refugiou na Inglaterra no final dos anos 1960, aos 18 anos, por causa da perseguição a muçulmanos. Até a aposentadoria, ele foi professor de Inglês e de Literatura Pós-colonial na Universidade de Kent. É autor de Paradise (1994), entre outros nove romances inéditos no Brasil.

O Prêmio Nobel foi dado por sua abordagem dos "efeitos do colonialismo e do destino do refugiado no abismo entre as culturas e os continentes", segundo o júri.

BREAKING NEWS: The 2021 #NobelPrize in Literature is awarded to the novelist Abdulrazak Gurnah “for his uncompromising and compassionate penetration of the effects of colonialism and the fate of the refugee in the gulf between cultures and continents.” pic.twitter.com/zw2LBQSJ4j — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2021

Presidente do Comitê do Nobel de Literatura, Anders Olsson se referiu ao tanzaniano como um dos escritores pós-coloniais mais proeminentes do mundo. "Seus personagens se encontram no abismo entre culturas, entre a vida deixada para trás e a vida por vir, confrontando o racismo e o preconceito, mas também obrigando-se a silenciar a verdade ou reinventar uma biografia para evitar o conflito com a realidade'', disse logo após o anúncio, em Estocolmo.

Além dos 10 romances, Abdulrazak Gurnah escreveu também contos - e a questão do refúgio é presente em sua obra desde o começo, nos anos 1980. A estreia foi com Memory of Departure, em 1987. Sua língua original é a suaili, mas sua literatura é toda feia em inglês.

Paradise é sua obra mais famosa. Foi finalista do Booker Prize em 1994 e conta uma história de formação - do amadurecimento de um garoto tendo como pano de fundo uma África cada vez mais corrompida pelo colonialismo e pela violência durante a Primeira Guerra.

Seu romance mais recente, publicado em setembro de 2020 no Reino Unido, é Afterlives.

Afterlives conta a história de um menino, Ilyas, que foi roubado de sua família por tropas coloniais alemãs. Depois de muitos anos, ao lutar em uma guerra contra seu próprio povo, ele volta para a sua vila. Nesse mesmo momento, outro jovem, que não foi roubado para ajudar na guerra, mas, sim, vendido durante o conflito, também retorna. O destino se encarregará de promover o encontro entre os dois.

Os outros livros de Abdulrazak Gurnah são Pilgrims Way (1988), Dottie (1990), Admiring Silence (1996), By the Sea (2001), Desertion (2005), The Last Gift (2011) e Gravel Heart (2017; no vídeo abaixo, o autor lê um trecho da obra), além de My Mother Lived on a Farm in Africa, coletânea de contos publicada em 2006.

O valor destinado ao escritor premiado é US$ 1,1 milhão, além da medalha.

Prêmio Nobel de Literatura

O Nobel prometia supresa em 2021, e assim foi.

Entre os escritores cotados este ano, muitos também nos anos anteriores, estavam nomes como o do sul-coreano Ko Un, o queniano Ngugi wa Thiong’o, o chinês Can Xue, o indiano Vikram Seth, o moçambicano Mia Couto e o oponente chinês Liao Yiwu, além do japonês Haruki Murakami, da russa Ludmila Ulitskaya, do húngaro Peter Nadas, do francês Michel Houellebecq, do albanês Ismaël Kadaré, das canadenses Anne Carson e Margaret Atwood e das americanas Joyce Carol Oates e Joan Didion.

Portugal esperava seu segundo Nobel - agora, para Antonio Lobo Antunes. O primeiro foi para José Saramago. E o Brasil, que não tem nenhum Prêmio Nobel de Literatura, viu circular nas redes sociais, nas últimas semanas, que ele seria dado a um escritor anti-bolsonarista.

Em toda a história do Nobel de Literatura, apenas 16 mulheres foram premiadas.

Quem ganhou o Nobel de Literatura em 2020 foi a poeta americana Louise Glück. Dela, a Companhia das Letras publicou, depois do prêmio, Poemas: 2006-2014. No ano anterior, quem ganhou foi o austríaco Peter Handke, mais conhecido do leitor brasileiro, que encontra suas obras no catálogo da Estação Liberdade. E a polonesa Olga Tokarczuk, que já tinha tido um livro publicado no País, Vagantes, anos atrás, voltou às livrarias após ganhar o Nobel de Literatura em 2018. A nova fase foi marcada pelo lançamento de Sobre os Ossos dos Mortos, entre outros títulos pela Todavia (leia a entrevista de Olga Tokarczuk concedida ao Estadão em 2020).