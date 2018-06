Elena Ferrante terá coluna semanal no jornal 'The Guardian'

A escritora italiana Elena Ferrante, que mantém sua identidade em segredo, apesar das recorrentes tentativas de descobri-la, terá uma coluna semanal no jornal The Guardian, um dos mais prestigiosos do Reino Unido.

Segundo o diário britânico, os textos de Ferrante serão publicados na revista que acompanha as edições do fim de semana e falarão sobre "infância, envelhecimento, questões de gênero e amor", temas bastante presentes em seus livros.

Os artigos serão escritos em italiano e traduzidos para o inglês. "Estou ansiosa para trabalhar com Elena Ferrante em sua primeira coluna de jornal, uma nova aventura para ela e para a revista Guardian Weekend. Não podemos esperar para ver aonde ela nos levará", disse a editora Melissa Denes.

Autora de uma dezena de livros, Ferrante ficou famosa no mundo inteiro com a chamada "tetralogia napolitana", que conta a história de vida de duas amigas da periferia de Nápoles, Lenù (apelido de Elena) e Lila. Os quatro livros da série estão sendo adaptados para a TV pela emissora HBO.