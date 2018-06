Editora rompe com James Dashner após acusação de assédio

NOVA YORK - A editora Penguin Random House, que publica livro de James Dashner, acusado de má conduta sexual, rompeu vínculos com o autor. Três publicadoras da casa emitiram uma declaração na noite desta quinta-feira, 15, dizendo que "não publicarão livros futuros de James Dashner".

Um dos escritores mais populares do país para jovens, Dashner é conhecido não apenas pela série de livros Maze Runner, mas também por The Mortality Doctrine e The 13th Reality.

Penguin Random House não comentou imediatamente sobre se o romance para adultos The Waking, anunciado no ano passado, seria lançado. A última adaptação Maze Runner: The Death Cure saiu no mês passado.

Mais cedo, Dashner pediu desculpas após as acusações de assédio. "Passei os últimos dias recluso para ver se eu era parte do problema. Eu acho que eu era", ele postou em sua conta do Twitter. "Eu não honrei ou entendi totalmente os limites e as dinâmicas de poder. Posso dizer, sinceramente, que eu nunca machuquei intencionalmente outra pessoa. Mas àqueles que foram afetados, eu gostaria de dizer que lamento profundamente. Estou encarando toda e qualquer crítica e acusação com muita seriedade e vou procurar orientação sobre como tratá-las."

Dashner, o escritor Jay Asher, de 13 Reasons Why, e outros autores populares para jovens foram citados repetidamente em um recente tópico de comentários sobre falta de comportamento sexual no site do School Library Journal. Dashner e Asher foram abandonados por seus agentes. Asher contestou as acusações de falta de conduta, mas reconheceu ter casos extraconjugais.

Na segunda-feira, a Sociedade de Escritores e Ilustradores de Livros Infantis disse à agência Associated Press que, no ano passado, expulsou Asher e o ilustrador David Diaz devido a denúncias de falta de conduta.