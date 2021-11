Edimilson de Almeida Pereira e Morgana Kretzmann vencem prêmio São Paulo de Literatura 2021 

Os romancistas Edimilson de Almeida Pereira e Morgana Kretzmann foram os grandes vencedores do 14º Prêmio São Paulo de Literatura nas categorias Melhor Romance e Melhor Romance de Estreia respectivamente. O resultado será publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo desta terça-feira, 23.

Nascido em 18 de julho de 1963, em Juiz de Fora, Minas Gerais, Pereira venceu com Front, publicado pela editora Nós. Já a atriz, roteirista e produtora cultural, Kretzmann, conquistou o prêmio através da sua obra Ao pó, pela editora Patuá.

Ao todo, foram selecionadas 21 obras entre as 281 inscritas - o número ímpar se deveu a um empate técnico entre as estreias. Os finalistas estavam espalhados por São Paulo (sete), Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais (três de cada Estado), Bahia (dois), Goiás, Paraná e Pernambuco. Mais da metade dos escolhidos foi é composta por mulheres, 11 ao todo.

O júri foi composto por Eduardo Cesar Maia, Flávio Carneiro, Iris Amâncio, Juliana de Albuquerque, Ketty Valencio, Leo Lama, Luciana Araujo Marques, Paula Fábrio, Paulo Lins e Tom Farias.