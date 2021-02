‘Divina Comédia’ será lida pela primeira vez na íntegra na TV italiana

Pela primeira vez, a Divina Comédia de Dante Alighieri será apresentada na TV italiana de maneira completa. Serão três cantos lidos diariamente pela atriz Lucilla Giagnoni em transmissões diárias da RAI5 entre 21 de fevereiro e 25 de março.

A data final não foi escolhida por acaso, já que é o dia em que se celebram os 700 anos da morte de Dante Alighieri. O projeto de Giagnoni ganhou muita notoriedade na internet já que, no ano passado, ela narrou a obra, um canto por dia, em uma série que virou febre no YouTube.

A artista gravou cada episódio no Teatro Faraggiana de Novara, durante o primeiro lockdown por conta da covid-19, com a produção da filha, Bianca Pizzimenti, e do marido, o musicista Antonio Paolo Pizzimenti. Eles receberam uma autorização especial da prefeitura local para usar o teatro, que estava fechado por conta das regras sanitárias.

“Um feito nunca realizado. Sou a primeira pessoa em todo o mundo a ter lido em vídeo toda a Divina Comédia. Dante, na realidade, está cheio do ‘agir’ feminino, que não quer dizer ser uma mulher. Não existe outro poeta que soube criar uma imagem, um repertório assim estupendo entre psique, homem e cosmos. Tudo através da linguagem do amor”, disse Giagnoni à ANSA.

Mesmo com a pandemia, a Itália prepara uma série de eventos culturais – presenciais ou virtuais – para lembrar a memória e a herança de Dante.