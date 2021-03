'Divina Comédia', de Dante Alighieri, será reeditada no Brasil

No ano em que se celebra o sétimo centenário da morte de Dante Alighieri, os leitores brasileiros do sumo poeta ganharão uma nova edição de sua obra-prima, A Divina Comédia.

Leia Também Juízes italianos querem rever julgamento de Dante Alighieri, 700 anos depois

A jornada de Dante pelo Inferno, pelo Purgatório e pelo Paraíso será reeditada pela Companhia das Letras, com tradução de Maurício Santana Dias, Pedro Falleiros Heise e Emanuel França de Brito.

Segundo nota publicada no site da editora no fim da semana passada, o Inferno, primeiro volume da Comédia, tem lançamento previsto para outubro e contará com notas dos tradutores e comentários críticos de especialistas em Dante, além de gravuras de Evandro Carlos Jardim.

As outras duas partes da obra ainda não têm previsão para chegar às livrarias. Nascido em 1265, em Florença, Dante Alighieri morreu em setembro de 1321 e ficou conhecido como o "pai" da língua italiana moderna.