Discursos de Martin Luther King serão lidos por Danny Glover e outros atores em audiolivro

Wanda Sykes, Gabourey Sidibe e Danny Glover estão entre os atores escalados para um audiolivro com os discursos e ensaios de Martin Luther King Jr.

The Radical King é uma reunião de 23 trabalhos de King que vão além da questão dos direitos civis e enfatizam sua ideia de distribuição de riqueza. O lançamento do audiolivro e do livro impresso será no dia 3 de abril, nos 50 anos do assassinato de Martin Luther King.

Entre os outros narradores estão LeVar Burton, Michael Kenneth Williams e Colman Domingo. O lançamento do audiolivro é da Audible e do livro impresso, da Cornel West.