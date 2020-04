Dicionarista Roberto Côrtes de Lacerda morre aos 78 anos

O dicionarista Roberto Côrtes de Lacerda morreu nesta quinta-feira, 30, aos 78 anos. Ele estava internado no Hospital Quinta D’Or, no Rio, desde 23 de março, com os sintomas do novo coronavírus. Chegou a ser entubado e vinha apresentando relativa melhora do quadro clínico, mas sofreu uma parada cardíaca.

A vida de Lacerda foi voltada para as Letras. Trabalhou nas editoras Hachette e Nova Fronteira e na Enciclopédia Britânica, e destacou-se como filólogo e dicionarista. Foi coautor do Grande Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, cuja primeira edição foi lançada em 2001. Contribuiu também com a equipe de Aurélio Buarque de Holanda na construção e atualização do conhecido Dicionário da Língua Portuguesa.

Incentivado pelo amigo Paulo Rónai, a quem muito admirava, tornou-se também tradutor de francês, língua que dominava com profundidade. Em 1994 publicou A Odisseia, uma concisa adaptação para crianças e adolescentes do texto grego, adotada em muitas escolas. Uma obra de maior fôlego, que contou com a colaboração da sua esposa Helena, foi o Dicionário de Provérbios em português, francês e inglês, cuja segunda edição foi publicada em 2004. Outro dicionário de provérbios em português e inglês também foi posteriormente publicado.

Nos últimos anos, trabalhava no aperfeiçoamento do que ele considerava sua obra de maior fôlego: o Dicionário de Locuções e Expressões da Língua Portuguesa.

Em um comunicado, a família compartilha que Roberto Côrtes de Lacerda era uma pessoa que vivia rodeada da parentes e amigos, profundo conhecedor de vinhos e que tinha como um dos maiores prazeres da vida viajar e conhecer o mundo. "Por ironia da vida foi na sua última viagem para um evento sobre vinhos, na cidade do Porto, para a comemoração dos 55 anos de casado, que contraiu a doença que o levou à morte".

Ele deixa Helena, com quem viveu por quase 60 anos, três filhos e seis netos.