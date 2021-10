Dia Nacional do Livro: 10 lançamentos para o fim do ano

No Dia Nacional do Livro, o Estadão seleciona 10 lançamentos que chegaram às livrarias nas últimas semanas ou que estão saindo da gráfica nos próximos dias.

Na lista com dicas de leitura estão desde o primeiro livro de contos de Chico Buarque à primeira obra da russa Liudmila Ulítskaia publicada no Brasil. Das crônicas reunidas de Antônio Maria às frases de Clarice Lispector pinçadas de seus livros e tiradas e comentários de Vinicius de Moraes sobre assuntos diversos resgatados de suas entrevistas. Do novo livro de Angie Thomas para jovens leitores às dicas de Anthony Bourdain para quem está sentindo falta de pegar um avião ou a estrada.

O Dia Nacional do Livro é celebrado em 29 de outubro. A data foi escolhida porque marca o aniversário da Biblioteca Nacional. A data oficial de fundação da Biblioteca Nacional é 29 de outubro de 1810. O prédio em que ela funciona hoje, no centro do Rio, foi inaugurado exatamente um século depois.

10 livros para ler em 2021

Vento Vadio: As Crônicas de Antônio Maria

No centenário de nascimento de Antônio Maria, que morreu precocemente aos 43 anos, vítima de um enfarte, em 1964, a Todavia lança um volume com 185 crônicas, a maioria inédita em livro, sobretudo sobre a noite carioca, os amigos e as agruras de amores reais e impossíveis. Concebida e organizada pelo escritor e pesquisador Guilherme Tauil, a antologia Vento Vadio pretende colocar o autor, que foi também radialista, compositor e comentarista esportivo, no panteão dos clássicos da crônica e apresentar um Antônio Maria menos conhecido do leitor brasileiro que o leu em outras coletâneas póstumas - o escritor nascido em uma rica família pernambucana que perdeu tudo com a falência dos engenhos e, como tantos nordestinos, sofreu preconceito no Rio.

Vento Vadio: As Crônicas de Antônio Maria

Autor: Antônio Maria

Org.: Guilherme Tauil

Editora: Todavia (469 págs.; R$ 89,90; R$ 54,90 o e-book)

Lançamento: 8/11

Tchevengur

Tchevengur, único romance finalizado por Andrei Platônov (1899-1951), discute dialeticamente a utopia soviética comunista: nos anos 1920, Aleksandr Dvánov, filho de um suicida, e Stepán Kopienkin, acompanhado por seu rocim Força Proletária, erram pela estepe russa em busca do éden comunista e acabam em uma cidade alucinante, Tchevengur, onde seres humanos belos e possessos concebem o inconcebível paraíso. Escrito entre 1927 e 1929, o livro só foi publicado na Rússia em 1988.

Tchevengur

Autor: Andrei Platônov

Tradução: Maria Vragova e Graziela Schneider

Ilustrações: Svetlana Filippova

Editora: Ars et Vita (584 págs.; R$ 102)

Lançamento: 1/11

As Palavras e o Tempo

Esta nova edição reúne As Palavras e O Tempo e acrescenta 180 novas citações de Clarice Lispector ao trabalho feito originalmente por Roberto Corrêa dos Santos com base na leitura dos romances, contos, crônicas e cartas de uma das maiores escritoras da literatura brasileira. São, agora, 4.500 frases de Clarice Lispector que podem ser lidas aleatoriamente e ganham uma organização diferente da dos volumes originais. Este relançamento foi motivado pela edição de Todas as Crônicas e de Todas as Cartas, quando a equipe editorial descobriu novo material. O volume traz ilustrações de Mariana Valente, neta de Clarice.

As Palavras e O Tempo

Autora: Clarice Lispector

Editora: Rocco (544 págs.; R$ 99,90)

Vinicius Por Vinicius: Um Retrato em 150 Frases

Depois de Clarice, Vinicius. A jornalista Maria Lucia Rangel seguiu os rastros de Vinicius de Moraes em jornais, revistas, entrevistas, crônicas, cartas e bilhetes e reúne, em Vinicius Por Vinicius, frases do poeta, compositor e cantor sobre amor, paixão, sexo, casamento, divórcio, família, amizade, parceria, música, bossa nova, poesia, literatura, cinema, artes, o Brasil, política, identidade nacional e por aí vai.

Vinicius Por Vinicius: Um Retrato em 150 Frases

Autor: Vinicius de Moraes

Organização: Maria Lucia Rangel

Editora: Companhia das Letras (176 págs.; R$ 49,90; 34,90 o e-book)

Volta ao Mundo: Um Guia Irreverente

Para quem está com saudade de viajar, a dica é Volta ao Mundo: Um Guia Irreverente, de Anthony Bourdain com Laurie Woolever. A obra resgata as memórias afetivas do chef, escritor e apresentador que morreu em 2018 - ele chegou a esboçar o projeto deste livro com Laurie, sua amiga e assistente. É um guia de viagens com dicas de lugares onde comer e se hospedar. Cada capítulo concentra informações sobre o país escolhido, desde aspectos da culinária local e lugares inusitados para visitar até recomendações úteis sobre como se deslocar nas cidades. A experiência de provar, no Brasil, a caipirinha, o queijo coalho e o acarajé está na obra, que traz ilustrações de Wesley Allsbrook.

Volta ao Mundo: Um Guia Irreverente

Autores: Anthony Bourdain e Laurie Woolever

Trad.: Livia de Almeida

Editora: Intrínseca (464 págs.; R$ 89,90; R$ 62,90 o e-book)

Meninas

Este é o primeiro livro de Liudmila Ulítskaia, uma das maiores prosadoras russas contemporâneas e uma das principais vozes na defesa das liberdades civis, a ser publicado no Brasil. Meninas reúne seis contos protagonizados por meninas de 9 a 11 anos que formam um ciclo de histórias perfeitamente arquitetado pela autora e que são ambientados em Moscou no período próximo à morte de Stálin, em 1953 - quando a autora era criança.

Meninas

Autora: Liudmila Ulítskaia

Trad.: Irineu Franco Perpetuo

Editora: 34 (168 págs.; R$ 49)

Anos de Chumbo e Outros Contos

O livro marca a estreia de Chico Buarque nos contos. Compositor e romancista premiado, o autor de Budapeste, Leite Derramado, O Irmão Alemão e Essa Gente apresenta, em Anos de Chumbo e Outros Contos, oito textos que conduzem o leitor pela sordidez e o patético da condição humana. Entre os personagens estão uma jovem e seu tio, um grande artista sabotado, uma moradora de rua solitária, um fã fervoroso de Clarice Lispector, entre outras figuras.

Anos de Chumbo e Outros Contos

Autor: Chico Buarque

Editora: Companhia das Letras (168 págs.; R$ 59,90; R$ 29,90)

O Último Duelo

Publicado pela Record em 2005, O Último Duelo, de Eric Jager, ganha agora nova edição pela Intrínseca, na esteira da adaptação cinematográfica de Ridley Scott estrelada por Jodie Comer, Ben Affleck, Matt Damon e Adam Driver. O livro conta uma história real. No século 14, em plena Guerra dos Cem Anos entre França e Inglaterra, Jean de Carrouges, um cavaleiro normando recém-chegado das batalhas na Escócia, volta para casa e se depara com mais uma ameaça mortal. Sua esposa, Marguerite, acusa o escudeiro Jacques Le Gris, um velho amigo e companheiro de corte do cavaleiro, de estupro. Sem saída após Carrouges fazer um apelo formal, o tribunal decreta a realização de um julgamento por combate, o que também coloca o destino de Marguerite à prova. Se seu marido perder o duelo, ela será sentenciada à morte por falso testemunho.

O Último Duelo

Autor: Eric Jager

Trad.: Rodrigo Peixoto

Editora: Intrínseca (320 págs.; R$ 49,90; R$ 34,90 o e-book)

Uma Rosa no Concreto

Um lançamento para jovens leitores que acompanham Angie Thomas desde O Ódio Que Você Semeia, best-seller que aborda o racismo nos Estados Unidos e que virou filme. Em Uma Rosa no Concreto, a autora revisita os personagens do livro que a revelou e conta a história de Maverick Carter aos 17 anos e de como ele se tornou o pai de Seven e Starr. Filho de uma ex-lenda da gangue King Lords, ele precisa ajudar a mãe enquanto o pai está na prisão - e faz isso vendendo drogas. A história se passa nos anos 1990 e seu rumo começa a mudar quando surge um bebê.

Uma Rosa no Concreto

Autora: Angie Thomas

Trad.: Thais Britto

Editora: Galera (308 págs.; R$ 44,90; R$ 31,90 o e-book)

A Voz na Sua Cabeça

O neurocientista e psicólogo Ethan Kross explora a natureza das conversas que temos com nós mesmos e explica por que isso pode sabotar nosso bem-estar físico e mental em A Voz na Sua Cabeça: Como Reduzir o Ruído Mental e Transformar Nosso Crítico Interno em Maior Aliado. Entrelaçando pesquisas científicas com estudos de casos e histórias reais - dele, inclusive -, o autor sugere como reverter esse quadro e usar o falatório mental a nosso favor.

A Voz na Sua Cabeça: Como Reduzir o Ruído Mental e Transformar Nosso Crítico Interno em Maior Aliado

Autor: Ethan Kross

Trad.: Claudio Carina

Editora: Sextante (240 págs.; R$ 39,90; R$ 24,900 o e-book)