Dia Mundial da Poesia: relembre a obra de 10 poetas brasileiros

O Dia Mundial da Poesia é comemorado anualmente em 21 de março. Seja com textos voltados a alegria, tristeza, romance, vida real ou tantos outros assuntos, diversos poetas ficaram marcados na história da literatura. Relembre abaixo vídeos com a leitura de parte das obras de alguns dos principais autores brasileiros do gênero.

Carlos Drummond de Andrade (1902-1987)

Cecília Meirelles (1901-1964)

Manuel Bandeira (1886-1968)

Conceição Evaristo (1946-)

Vinicius de Moraes (1913-1980)

Cora Coralina (1889-1985)

Abdias Nascimento (1914-2011)

Hilda Hilst (1930-2004)

João Cabral de Melo Neto (1920-1999)

Mario Quintana (1906-1994)