Dia do livro: Dicas de leitura para organizar a mente, a casa, a alimentação e as finanças

Nas livrarias, os leitores encontram uma vasta oferta de livros que prometem ajudar a resolver problemas pessoais, profissionais e financeiros. Livros que prometem mostrar caminhos para uma vida mais calma, saudável, organizada, feliz e próspera. Obras que nos ajudam a compreender melhor o que sentimos e o que está acontecendo conosco.

Durante a primeira fase da quarentena, em 2020, a autoajuda foi o gênero que mais vendeu no Brasil. No Dia do Livro, celebrado nesta sexta-feira, 23 de abril, selecionamos dicas de leitura para quem ainda quer aproveitar o período de isolamento imposto pela pandemia do coronavírus para compreender alguns processos internos e para organizar melhor a vida, a carreira, a conta bancária, a casa e a geladeira.

Livros de autoajuda, saúde, finanças pessoais, carreira e tarefas domésticas

O Fim da Procrastinação

Com a ajuda de cerca de 100 ilustrações, este livro promete ensinar como parar de adiar o que deve ser feito. O autor apresenta uma explicação científica sobre por que procrastinamos, fala sobre o conceito de paralisia decisória e seus efeitos, e mostra como funciona a motivação humana e como obter resultados a longo prazo, como encontrar sua visão pessoal e explorar seus pontos fortes para fazer coisas significativas, como opera o sistema de autocontrole do cérebro e como aumentar sua força de vontade, como melhorar sua produtividade e mais.

Autor: Petr Ludwig

Editora: Sextante

(272 págs.; R$ 39,90; R$ 24,99 o e-book)

Uma Biografia da Depressão

A depressão tem uma história, e a compreensão dessa história nos ajuda a descobrir a melhor forma de entendê-la, tratá-la e controlá-la hoje. Refazendo os passos genealógicos da depressão a partir de seus parentes distantes nas famílias da tristeza e da melancolia, o psicanalista Christian Dunker descreve como ela se tornou um personagem decisivo na Idade Moderna, notadamente com os grandes trágicos da virada do século 16 e 17, como Shakespeare e Molière, como ela emergiu como personagem secundário na psicopatologia do século 19 e na psicanálise do século 20, ganhando um inesperado reconhecimento a partir da segunda metade do século passado.

Autor: Christian Dunker

Editora: Paidós

(240 págs.; R$ 46,90; R$ 16,99)

Talvez Você Deva Conversar Com Alguém: Uma Terapeuta, O Terapeuta Dela e a Vida de Todos Nós

Combinando histórias reunidas a partir de sua trajetória como terapeuta (distribuídas entre quatro personagens) à sua própria experiência como paciente, a autora oferece neste livro um relato afetuoso, leve e comovente sobre a universalidade de nossas perguntas e ansiedades, e joga luz sobre o que há de mais misterioso em nós, afirmando nossa capacidade de mudar nossas vidas.

Autora: Lori Gottlieb

Editora: Vestígio

(448 págs.; R$ 59,80; R$ 33,50 o e-book)

Comunicação Não-violenta: Técnicas Para Aprimorar Relacionamentos Pessoais e Profissionais

Um manual prático e didático para quem quer se comunicar de uma forma diferente. A obra apresenta metodologia criada por Marshall Rosenberg tempos atrás e que foi resgatada mais recentemente. Voltada para aprimorar os relacionamentos interpessoais e diminuir a violência no mundo, ela é aplicável em diferentes situações que exigem clareza na comunicação - em casa ou na política.

Autor: Marshall Rosenberg

Editora: Ágora

(288 págs.; R$ 94,50; R$ 60,20 o e-book)

As Coisas Que Você Só Vê Quando Desacelera

Escrito pelo mestre zen-budista sul-coreano Haemin Sunim, este é um livro para quem deseja tranquilizar os pensamentos e cultivar a calma e a autocompaixão. O autor nos ajuda a entender nossos relacionamentos, nosso trabalho, nossas aspirações e nossa espiritualidade sob um novo prisma, revelando como a prática da atenção plena pode transformar nosso modo de ser e de lidar com tudo o que fazemos.

Autor: Haemin Sunim

Editora: Sextante

(256 págs.; R$ 49,90; 29,99 o e-book)

Tempo de Cura: Como Podemos nos Tornar Seres Completos, Firmes e Fortes

Com a pandemia global, a desigualdade social, o racismo, a polarização política e a ansiedade, o mundo está enfermo. Monja Coen convida os leitores a inaugurar um novo tempo em que sejamos capazes de cuidar de nós e dos outros, restaurar laços quebrados, mudar o curso de doenças, resgatar a integridade. Curar as feridas causadas por essa nossa época turbulenta - não são só físicas, mas também sociais e espirituais.

Autora: Monja Coen

Editoria: Academia

(160 págs.; R$ 42,90; R$ 17,99 o e-book)

Pense Como um Monge: Cultive a Paz e o Propósito a Cada Dia, Supere a Negatividade e Cure a Ansiedade

Jay Shetty decidiu largar o mercado financeiro londrino e se tornar monge na Índia. Fez isso em 2010 e, durante três anos, meditou e estudou as escrituras sagradas da cultura védica e se dedicou a servir e aprender. Quando um de seus professores lhe disse que ele teria um impacto maior no mundo se deixasse o caminho monástico e compartilhasse sua sabedoria, percebeu que seu chamado era traduzir para o grande público aqueles ensinamentos. Neste lançamento, ele ensina coisas do tipo: como parar de pensar demais, por que a comparação mata o amor, como usar o seu medo, como encontrar seu propósito e por que a gentileza é crucial para o sucesso.

Autor: Jay Shetty

Editora: Sextante

(368 págs.; R$ 39,90; R$ 29,99)

Autoestima Como Hábito

Ter uma autoestima elevada não tem nada a ver com ser arrogante e egoísta nem com posição financeiro-social, gênero ou qualquer outra coisa do tipo. Neste livro, a psicóloga Gislene Isquierdo apresenta caminhos para uma vida emocional saudável, pautada na psicologia e na neurociência, e mostra como a autoestima é formada e porque é tão importante, o que está por trás dos comportamentos de uma pessoa, o que destrói e o que impulsiona a autoestima, como ela influencia tanto os relacionamentos e técnicas da psicologia para ajudar os leitores a encontrá-la.

Autora: Gislene Isquierdo

Editora: Paidós/Planeta

(256 págs.; R$ 49,90; R$ 21,99 o e-book)

Mude Seus Horários, Mude a Sua Vida

Mesmo que seu ritmo de trabalho tenha aumentado com o home office, aproveite o estar em casa para alinhar o seu relógio biológico e sincronizar sua programação diária com o ciclo natural da luz. Dr. Suhas Kshirsagar, combinando a sabedoria ayurvédica com pesquisas científicas na área da cronobiologia, explica neste livro que ao fazer pequenas mudanças na rotina, como almoçar ao meio-dia, desligar os aparelhos eletrônicos às 20h e fazer exercícios antes do café da manhã, podemos administrar com mais facilidade o peso, o sono, o estresse, a inflamação e muito mais.

Autor: Suhas Kshirsagar

Editora: Sextante

(240 págs.; R$ 39,90; R$ 24,99 o e-book)

O Poder do Hábito

Um dos grandes best-sellers dos últimos anos, O Poder do Hábito, de Charles Duhigg, repórter investigativo do New York Times, mostra que a chave para o sucesso é entender como os hábitos funcionam - e como podemos transformá-los. No livro, ele apresenta histórias de pessoas que conseguiram ter sucesso focando em padrões que moldam cada aspecto de nossas vidas. Ou seja, tiveram êxito transformando hábitos.

Autor: Charles Duhigg

Editora: Objetiva

(408 págs.; R$ 64,99; R$ 29,90 o e-book)

A Coragem de Ser Imperfeito

Como aceitar a própria vulnerabilidade, vencer a vergonha e ousar ser quem você é. Este é o subtítulo do livro de Brené Brown - e tema de sua palestra que já teve mais de 25 milhões de visualizações. Para a autora, a vulnerabilidade não é uma medida de fraqueza, mas a melhor definição de coragem. Ela diz ainda que fazemos uso de um verdadeiro arsenal contra a vergonha de nos expor e a sensação de não sermos bons o bastante, e que existem estratégias eficazes para serem usadas nesse “desarmamento”.

Autora: Brené Brown

Editora: Sextante

(208 págs.; R$ 39,90; 24,99 o e-book)

Essencialismo

Esse é um livro para quem se sente sobrecarregado e subutilizado, ocupado mas pouco produtivo. Greg McKeown mostra que, para equilibrar trabalho e vida pessoal, não basta recusar solicitações aleatoriamente: é preciso eliminar o que não é essencial e se livrar de desperdícios de tempo. Devemos aprender a reduzir, simplificar e manter o foco em nossos objetivos.

Autor: Greg McKeown

Editora: Sextante

(272 págs.; R$ 49,90; R$ 29,99)

A Riqueza da Vida Simples

Um livro indicado para quem percebeu que não está alcançando nada do que sonhou. Autor de Como Ganhar Um Milhão e de Casais Inteligentes Enriquecem Juntos questiona em seu novo livro: “você trabalha para viver ou apenas vive para trabalhar?” Ele reúne, no volume, sua experiência em educação financeira para propor um novo modelo de construção de riqueza, baseado em escolhas sustentáveis, como reduzir os custos fixos, adotar o minimalismo e ter fartura apenas do que é genuinamente importante para você.

Autor: Gustavo Cerbasi

Editora: Sextante

(176 págs.; R$ 39,90; R$ 24,99 o e-book)

Largar Tudo - Mude Sua Carreira, Mude Sua vida

Por necessidade ou por vontade, às vezes é preciso seguir um novo rumo profissional. O livro conta mais de 60 histórias inspiradoras de pessoas que transformaram suas fantasias em realidade. Alguns exemplos: um advogado que hoje dirige uma escola de surfe na Nicarágua, a mulher que começou uma marca de beleza quando chegou à idade da aposentadoria, o presidente de estúdio cinematográfico que vendeu tudo o que tinha para se mudar para o outro lado do mundo e abrir uma instituição de caridade. A autora defende que trocar de carreira nem sempre tem só a ver com trabalho, mas, sobretudo, com mudar sua vida.

Autora: Sara Bliss

Editora: Belas-Letras

(272 págs.; R$ 54,90; R$ 19,90)

Do Mil ao Milhão Sem Cortar o Cafezinho

O livro mais vendido no Brasil em 2020. Do Mil ao Milhão, escrito por Thiago Nigro, criador do canal O Primo Rico, ensina aos leitores os três pilares para atingir a independência financeira: gastar bem, investir melhor e ganhar mais. Por meio de dados e de sua própria experiência como investidor e assessor, o jovem autor mostra que a riqueza é possível para todos – basta estar disposto a aprender e se dedicar. Para quem já passou por esse, outra dica é O Método Financeiro do Primo Rico, com exercícios práticos.

Autor: Thiago Nigro

Editora: HarperCollins Brasil

(192 págs.; R$ 44,90; R$ 24,90)

Guia Prático Me Poupe! 33 dias Para Mudar Sua Vida Financeira

Uma das maiores best-sellers em finanças pessoais, Nathalia Arcuri, autora do livro Me Poupe e criadora do canal de mesmo nome, que é o mais popular do YouTube, propõe, nesta sua nova obra, um ciclo de 33 dias que serve tanto para quem está no buraco ou tem algum dinheiro sobrando. Misto de livro de atividades e diário de finanças, o guia apresenta o método criado pela própria autora de controle do dinheiro e enriquecimento.

Autora: Nathalia Arcuri

Editora: Sextante

(176 págs.; R$ 49,90)

A Mágica da Arrumação

Ainda dá tempo de arrumar aquela gaveta que você fechou no começo da pandemia. E a japonesa Marie Kondo se tornou um fenômeno mundial com a promessa de ajudar as pessoas a organizar a casa. Seu método é baseado no sentimento da pessoa por cada objeto que possui e o ponto principal de sua técnica é o descarte. Para decidir o que manter e o que jogar fora, você deve segurar os itens um a um e perguntar a si mesmo: “Isso me traz alegria?” Você só deve continuar com algo se a resposta for “sim”.

Autora: Marie Kondo

Editora: Sextante

(160 págs.; R$ 39,90; R$ 24,99 o e-book)

Só Para Um, Cozinha a Quatro Mãos e O Que Tem na Geladeira?

Rita Lobo mostra, em Só Para Um, como superar a preguiça e o medo do desperdício e cozinhar comida de qualidade mesmo que seja apenas para uma pessoa. Ela dá dicas de como não precisar começar do zero a cada refeição e apresenta receitas que podem ser feitas em uma panela só, dá aula de pê-efe e outras dicas desde a lista de compras até a hora de lavar a louça. Para ela, tudo é uma questão de planejamento. Se o momento for para se aventurar na cozinha a dois, ela tem o livro Cozinha a Quatro Mãos, com receitas para jantares rápidos, dicas para planejar o almoço e a marmita para levar ao trabalho e mais. Além disso, para quem quer evitar o desperdício, a indicação é O Que Tem na Geladeira?, com cerca de 200 receitas para aproveitar cada pedaço dos alimentos.

Autora: Rita Lobo

Editora: Senac

(168 págs.; R$ 74; R$ 44,80 o e-book)

Autora: Rita Lobo

Editora: Senac

(170 págs.; R$ 74; R$ 41,30 o e-book)

​Autora: Rita Lobo

Editora: Senac

(352 págs.; R$ 99; R$ 60,20 o e-book)

