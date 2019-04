Dia do Livro: 8 títulos que estão chegando nas livrarias brasileiras

O Dia Mundial do Livro é celebrado em 23 de abril. Selecionamos 8 lançamentos que acabam de chegar nas livrarias brasileiras. São livros de ficção, não ficção, poesia e infantil. Confira.

8 livros que acabam de ser lançados no Brasil

Franz Kafka: Diários 1909-1912

Franz Kafka (1883-1924) publicou pouco em vida, mas escreveu obras fundamentais. Em Franz Kafka: Diários 1909-1912 (L± 288 págs.; R$ 44,90), acompanhamos o autor de A Metamorfose em seu início de carreira e o desenvolvimento de seu trabalho. (Outra dica, nessa linha, mas mais antigo, é Sonhos, volume publicado pela Iluminuras em 2003 com as anotações que Kafka fazia de seus sonhos).

Repórter - Memórias

Um dos mais emblemáticos jornalistas americanos, com passagem por veículos como New York Times e The New Yorker, Seymour M. Hersh, vencedor do Pulitzer, conta, em Repórter - Memórias (Todavia, 384 págs.; R$ 74,90), suas cinco décadas no jornalismo - ele cobriu da Guerra do Vietnã à Guerra ao Terror.

Do Que é Feita a Maçã

Do Que é Feita a Maçã (Companhia das Letras; 168 págs.; R$ 39,90) traz seis conversas francas do escritor israelense Amós Oz (1939-2018) com sua editora Shira Hadad sobre temas como amor, culpa e outros prazeres. Sobre seu ofício, ele diz a certa altura: “Escrever um romance é como construir Paris inteira com fósforos e cola”.

Ninguém Solta a Mão de Ninguém

Livro-coletivo, Ninguém Solta a Mão de Ninguém (Claraboia; 192 págs.; R$ 42,90) foi organizado por Tainã Bispo e traz textos de 23 autoras e autores como Renato Janine Ribeiro, Vera Iaconelli, Anielle Franco, Julián Fux, João Wady Cury, Antonio Prata, Leonardo Sakamoto, Bell Puã e Lêda Maria Brandi Nardelli, que disse a frase que dá título ao livro para suas filhas e que viralizou depois da eleição presidencial por meio da arte de Thereza Nardelli. O afeto, a resistência e a defesa das liberdades individuais temas dos textos.

Fascismo

Fascismo (Nova Fronteira; 104 págs.; R$ 19,90) traz dois textos: A Doutrina do Fascismo, de Benito Mussolini, e O Fascismo: O Que é e Como Combatê-lo, de Leon Trotsky. O historiador brasileiro Alberto da Costa e Silva assina a apresentação em que contextualiza os dois artigos opostos.

Tudo Pronto Para o Fim do Mundo

Tudo Pronto Para o Fim do Mundo (34; 80 págs.; R$ 36) é o quarto livro de poemas de Bruno Brum e mostra um desencanto com a vida contemporânea. Trechos: “Não adianta ficar aí parado, / olhando para dentro dos buracos / das pessoas no meio da rua, / em busca de saída. / É inútil e constrangedor. / Afinal, o que todos querem é LifePrime. / LifePrime e privacidade. / LifePrime, privacidade e algum prestígio / em seu círculo social… (LifePrime)”. “Uma coisa leva a outra coisa / que te leva à merda” (Um Passo Adiante)

Elegia do Irmão

Depois de Diário de um Ausente e Catálogo de Perdas, entre outros, João Anzanello Carrascoza lança Elegia do Irmão (Alfaguara; 152 págs.; R$ 49,90). É a história de Mara, que é diagnosticada com uma doença grave, contada a partir das lembranças de seu irmão.

Os Vizinhos

Os Vizinhos (Pequena Zahar; 48 págs.; R$ 54,90), da ilustradora israelense Einat Tsarfati, acompanha uma garotinha em sua volta para casa. Ela mora no sétimo andar e ao passar pela porta dos seus vizinhos imagina como eles vivem. As ilustrações são ricas em detalhes, chamando a atenção dos pequenos leitores.