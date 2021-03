'Dia de Dante': Eventos celebram o poeta Dante Alighieri

As instituições italianas no Brasil promovem nesta semana uma série de eventos para celebrar o poeta florentino Dante Alighieri (1265-1321).

Programação também acontece por ocasião do Dantedì, ou Dia de Dante, em tradução livre, comemorado anualmente em 25 de março, data de início da viagem do poeta na Divina Comédia, sua obra-prima.

No dia 24, será lançado o canal no YouTube Dante no Brasil, uma colaboração entre a Universidade de São Paulo (USP) e a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e que contará com leituras de trechos da obra do poeta.

Já em 25 de março, no Dantedì, haverá uma série de eventos online para celebrar Dante Alighieri. A programação do dia começa com uma palestra virtual sobre as razões de se estudar Dante no Brasil (10h às 11h), seguida por uma apresentação no YouTube do Instituto Italiano de Cultura do Rio de Janeiro do filme Umana Divina Geometria (11h às 12h).

Às 15h, o foco será a "dantística lusófona", com o lançamento do livro Dante e Portugal: Presenças lusas e andaluzas na Divina Comédia.

Às 19h, haverá uma leitura do canto XVII do Inferno na Biblioteca Mário de Andrade, em São Paulo, enquanto às 20h será a vez de uma palestra sobre a presença de Dante Alighieri na obra Anarquistas, Graças a Deus, de Zélia Gattai. Todos os detalhes da programação estão disponíveis nas páginas dos Institutos Italianos de Cultura.

Já em Belo Horizonte, a Casa Fiat de Cultura, a Fundação Torino e o Consulado da Itália promovem o bate-papo Do Inferno ao Paraíso: uma conversa sobre A Divina Comédia, com o professor de literatura e história Riccardo Cassoli. O evento será realizado às 19h, com transmissão online ao vivo e participação gratuita.