Destaques da Book Friday: Kindle em oferta e livros com até 70% off

O disputado Kindle 10ª Geração está com desconto de 14% durante a Book Friday, passando de R$ 349 por R$ 299 (R$ 50 a menos). Com iluminação embutida e bateria de longa duração, o famoso dispositivo de leitura possui tecnologia avançada que faz com que você leia confortavelmente por horas, como se estivesse lendo em papel.

Com ele, também dá para marcar trechos, traduzir palavras e ajustar o tamanho da fonte, sem precisar sair da página. E o melhor: você tem acesso a milhares de obras de todos os estilos e pode armazenar as suas preferidas em sua biblioteca particular.

Ainda durante a Book Friday, que é um superevento da Amazon e acontece até domingo (22), é possível comprar milhares de livros com descontos de até 70%. Tem títulos clássicos, recém-lançados, para adultos e crianças, das categorias mais variadas.

Além das obras com descontos válidos até o final da promoção, há opções de preços que duram apenas por tempo limitado ou enquanto acabarem os estoques. Há, também, ofertas especiais para quem é assinante do Amazon Prime - se você não for, pode se cadastrar na hora e ganhar 30 dias de teste grátis. Se gostar do serviço, passa a pagar apenas R$ 9,90 por mês. Se quiser cancelar antes dos 30 dias, não paga nada.

Abaixo, selecionamos 11 opções do catálogo da Book Friday, mas dá para clicar aqui e acessar a página especial com todas as ofertas.

Kindle e livros em oferta na Book Friday

Kindle 10ª Geração (de R$ 349 por R$ 299; 14% de desconto)

"Minha Versão de Você", Christina Lauren (de R$ 39,90 por R$ 17,50; 56% de desconto)

"Memória de Minhas Putas Tristes", de Gabriel García Márquez (de R$ 49,90 por R$ 26,60; 47% de desconto)

"Galinha Pintadinha Mini", por Ciranda Cultural (de R$ 24,90 por R$ 12,60; 49% de desconto)

"As Verdades que Nos Movem", de Kamala Harris (de R$ 49,90 por R$ 29,40; 41% de desconto)

Box Philip Kotler - Exclusivo Amazon (de R$ 79,90 por R$ 35,50; 56% de desconto)

"Escritos da Casa Morta", de Fiódor Dostoiévski (de R$ 79 por R$ 46,40; 41% de desconto)

"Supere o Não: Como Negociar com Pessoas Difíceis", de Wulliam Ury (de R$ 38 por R$ 22,10; 42% de desconto)

"Os Olhos do Dragão", de Stephen King (de R$ 62,90 por R$ 35,50; 44% de desconto)

"As Cientistas: 50 Mulheres que Mudaram o Mundo", de Rachel Ignotofsky (de R$ 49,90 por R$ 31,40; 37% de desconto)

"Razão e Sensibilidade", de Jane Austen (de R$ 39,90 por R$ 19,80; 50% de desconto)

