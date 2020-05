Dan Brown fala com leitores brasileiros em live

O escritor best-seller Dan Brown faz uma live nesta terça-feira, 19, para conversar com seus leitores brasileiros. A conversa começa às 16 horas no canal da editora Arqueiro do YouTube.

Haverá tradução consecutiva e os interessados podem se cadastrar gratuitamente para participar e para mandar suas perguntas para o autor de O Código Da Vinci e Origem, entre outros livros que foram adaptados para o cinema.

Na live, o autor vai falar ainda sobre seu primeiro título para crianças. Sinfonia dos Animais será lançado mundialmente em setembro e o autor vai mostrar a capa brasileira. Na obra, um rato maestro vai preparar uma surpresa e deixa pistas para os pequenos leitores desvendarem.