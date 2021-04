Curso de Pétala e Isa Souza introduz alunos ao afrofuturismo

As escritoras Pétala e Isa Souza estão com inscrições abertas para seu curso de Introdução ao Afrofuturismo até o domingo, 18.

Criadoras do projeto Afrofuturas, as irmãs pesquisadoras venceram o 1º Prêmio Machado Darkside de Literatura e apresentam um panorama do movimento, que se estende da literatura ao cinema, passando pelas artes plásticas.

O curso fala sobre o papel do afrofuturismo para o movimento decolonial, as temáticas mais abordadas por essa ótica e sua relação com outros movimentos e estilos.

O público-alvo do curso vai desde escritores que pretendam produzir conteúdo nessa linha até pesquisadores, leitores e interessados, tanto os mais leigos quanto os já iniciados.

Serviço: Introdução ao Afrofuturismo

Período: 10/04 a 01/05 (Turma 1); 20/04 a 11/05 (Turma 2)

Formato: EAD pela plataforma Zoom, 8h totais

Valor: R$200

