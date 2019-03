Curso da USP sobre Harry Potter tem vagas esgotadas em apenas um dia

As vagas para o curso gratuito sobre Harry Potter, oferecido pela Universidade de São Paulo (USP), já se esgotaram. Em apenas um dia, sessenta pessoas se inscreveram para as aulas sobre a obra de J.K. Rowling, que serão ministradas por alunos de pós-graduação do departamento de Teoria Literária da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. As inscrições foram abertas na terça-fera, 26, pela internet.

Em sua segunda edição, o curso gratuito Harry Potter: caminhos interpretativos pretende discutir a saga a partir dos seguintes tópicos:

1. Os personagens-chave de Harry Potter

2. Harry Potter: herói romanesco

3. Harry Potter e a crítica literária

4. Harry Potter: indivíduo em formação

5. O narrador de Harry Potter: entre livro e filme

6. Os lugares de Harry Potter

As aulas acontecerão aos sábados, entre 6 de abril e 1º de junho, das 9h30 ao 12h, no campus Cidade Universitária, em São Paulo, com carga horária de 20 horas. Não é necessário ser aluno da USP para participar; os únicos requisitos são ser maior de 18 anos e ter lido todos os sete livros de Harry Potter.

Como as vagas estão esgotadas, a organização está trabalhanco com lista de espera, disponível neste link.