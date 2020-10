Conheça os finalistas do Prêmio Jabuti 2020

Foi anunciada nesta quinta-feira, 22, a primeira lista de finalistas do Prêmio Jabuti 2020. Em sua 62.ª edição, e em mais um ano conturbado envolvendo a curadoria, a premiação, promovida pela Câmara Brasileira do Livro (CBL) e a mais tradicional do País, revela agora os 10 finalistas de suas 20 categorias.

Autor de livros e reportagens que marcaram o jornalismo brasileiro retratando alguns dos mais importantes personagens da República, o jornalista Luiz Maklouf Carvalho, que morreu em maio em decorrência de um câncer e era repórter do 'Estado' desde 2016, concorre in memorian com seu último livro: O Cadete e o Capitão: A Vida de Jair Bolsonaro no Quartel.

Nomes já consagrados e velhos conhecidos do Prêmio Jabuti, como Maria Valéria Rezende e Chico Buarque, e grandes editoras dividem espaço com editoras independentes e autores menos experientes. Gabriela Aguerre, por exemplo, concorre na categoria de melhor romance literário com O Quarto Branco, sua estreia. E Carol Rodrigues, que estreou na literatura com Sem Vista Para o Mar, livro de contos que ganhou importantes prêmios, também está na disputa com seu primeiro romance: O Melindre nos Dentes da Besta.

A escritora Adriana Lisboa concorre em duas categorias - com Deriva, em poesia, e com Todos os Santos, em romance. Ailton Krenak e Djamila Ribeiro também são finalistas do Jabuti.

A novidade deste ano é a categoria romance de entretenimento e entre os finalistas estão Raphael Montes e Ana Rüsche.

Sem curador após a renúncia de Pedro Almeida, que publicou um post minimizando o coronavírus com informações falsas e foi alvo de um abaixo-assinado pedindo sua saída, o Prêmio Jabuti presta homenagem nesta edição para a poeta Adélia Prado.

No dia 5 de novembro, serão revelados os cinco finalistas de cada categoria. A cerimônia de premiação do Jabuti, quando também será conhecido o vencedor do Livro do Ano, será no dia 26 de novembro, com transmissão pelas redes sociais da Câmara Brasileira do Livro.

O vencedor de cada categoria receberá o valor de R$ 5 mil e a estatueta do prêmio, exceto na categoria Livro Brasileiro Publicado no Exterior, que leva só a estatueta. O autor do Livro do Ano (concorrem os vencedores dos eixos Ensaios e Literatura) ganha R$ 100 mil.

Confira os finalistas do Prêmio Jabuti 2020

Eixo Literatura

Conto

Título: Cadernos Negros - Volume 42 | Autor(a): Esmeralda Ribeiro e Márcio Barbosa | Editora(s): Quilombhoje Literatura

Título: Ela queria amar, mas estava armada | Autor(a): Liliane Prata | Editora(s): Instante

Título: Gosto de amora | Autor(a): Mário Medeiros | Editora(s): Malê Editora

Título: Ototo | Autor(a): Henrique Komatsu | Editora(s): Confraria do Vento

Título: Passagem estreita | Autor(a): Divanize Carbonieri | Editora(s): Carlini & Caniato Editorial

Título: Placenta: estudos | Autor(a): Lucas Lazzaretti | Editora(s): 7letras

Título: Rachaduras | Autor(a): Natalia Timerman | Editora(s): Quelônio

Título: Redemoinho em dia quente | Autor(a): Jarid Arraes | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Sombrio Ermo Turvo | Autor(a): Veronica Stigger | Editora(s): Todavia

Título: Urubus | Autor(a): Carla Bessa | Editora(s): Confraria do Vento

Crônica

Título: 2018 - Crônicas de um ano atípico | Autor(a): Martinho da Vila | Editora(s): Kapulana

Título: Diário do Bolso - Os 100 primeiros dias | Autor(a): José Roberto Torero | Editora(s): Padaria de Livros

Título: E, no princípio, ela veio: crônicas de memória e amor | Autor(a): Bruno de Castro | Editora(s): Moinhos

Título: Ildefonso Juvenal da Silva: um memorialista negro no Sul do Brasil | Autor(a): Fábio Garcia | Editora(s): Cruz e Sousa

Título: Notas sobre a fome | Autor(a): Helena Silvestre | Editora(s): Ciclo Contínuo Editorial

Título: O corpo encantado das ruas | Autor(a): Luiz Antonio Simas | Editora(s): Civilização Brasileira

Título: O dia em que achei Drummond caído na rua | Autor(a): Marcelo Torres | Editora(s): Zarte

Título: O preço do peixe | Autor(a): Jayme Serva | Editora(s): Laranja Original

Título: Ter a escrita | Autor(a): Andressa Barichello | Editora(s): Patuá

Título: Uma furtiva lágrima | Autor(a): Nélida Piñon | Editora(s): Record

Histórias em Quadrinhos

Título: Bendita cura - Volume 2 | Autor(a): Mário César | Editora(s): Autor Independente

Título: Clean Break! | Autor(a): Felipe Nunes | Editora(s): Balão Editorial

Título: Contos dos orixás | Autor(a): Hugo Canuto | Editora(s): Autor Independente

Título: Fujie e Mikito | Autor(a): Marcelo Costa e Yuri Andrey | Editora(s): Mino

Título: Graphic MSP - Tina: Respeito | Autor(a): Fefê Torquato | Editora(s): Panini Brasil

Título: O obscuro fichário dos artistas mundanos (1934-1958) | Autor(a): Clarice Hoffmann, Abel Alencar, Maurício Castro, Greg, Paulo do Amparo e Clara Moreira | Editora(s): Cepe Editora

Título: Os olhos de Barthô | Autor(a): Orlandeli | Editora(s): Autor Independente

Título: Roseira, medalha, engenho e outras histórias | Autor(a): Jefferson Costa | Editora(s): Pipoca & Nanquim

Título: Silvestre | Autor(a): Wagner Willian | Editora(s): Darkside Books

Título: Último assalto | Autor(a): Alex Rodrigues e Daniel Esteves | Editora(s): Autor Independente

Infantil

Título: Aaahhh! | Autor(a): Guilherme Karsten | Editora(s): HarperCollins Brasil

Título: Da minha janela | Autor(a): Otávio Júnior | Editora(s): Companhia das Letrinhas

Título: Fios | Autor(a): Christiane Nóbrega | Editora(s): Autor Independente

Título: Lá no meu quintal - O brincar de meninas e meninos de Norte a Sul | Autor(a): Gabriela Romeu e Marlene Peret | Editora(s): Peirópolis

Título: Leila | Autor(a): Tino Freitas | Editora(s): Abacatte Editorial

Título: O fabuloso professor Fritz e a menina das pétalas amarelas | Autor(a): Alexandre Rathsam | Editora(s): Edições SM

Título: O ovo de Pégaso | Autor(a): Arthur Warren e Janaina Tokitaka | Editora(s): Abacatte Editorial

Título: Pequena coleção de insignificâncias | Autor(a): Thiago Cohen, Patricia Almeida, Neto Machado, Fabio Stéque e Daniel Sabóia | Editora(s): Conexões Criativas

Título: Tantãs | Autor(a): Eva Furnari | Editora(s): Moderna

Título: Três histórias de encanto | Autor(a): Sonia Rosa | Editora(s): Editora do Brasil

Juvenil

Título: 100 mil seguidores | Autor(a): Luís Dill | Editora(s): Casa 29

Título: A rede florida | Autor(a): Graziela Bozano Hetzel | Editora(s): Positivo

Título: Álbum de família: aventuranças, memórias e efabulações da trupe familiar Carroça de Mamulengos | Autor(a): Gabriela Romeu | Editora(s): Peirópolis

Título: Benjamina | Autor(a): Nelson Cruz | Editora(s): Miguilim

Título: Caleidoscópio de vidas | Autor(a): João Anzanello Carrascoza | Editora(s): FTD Educação

Título: Palmares de Zumbi | Autor(a): Leonardo Chalub | Editora(s): Nemo

Título: Rabiscos | Autor(a): Luís Dill | Editora(s): Positivo

Título: Três dias e mais alguns | Autor(a): Caio Riter | Editora(s): Editora do Brasil

Título: Um lençol de infinitos fios | Autor(a): Susana Ventura | Editora(s): Gaivota

Título: Um voo sobre as capitais brasileiras | Autor(a): Gisela de Castro | Editora(s): Autor Independente

Poesia

Título: A casca mítica | Autor(a): Salgado Maranhão | Editora(s): 7Letras

Título: Bichos contra a vontade | Autor(a): Frederico Klumb | Editora(s): 7Letras

Título: Deriva | Autor(a): Adriana Lisboa | Editora(s): Relicário Edições

Título: Dicionário de imprecisões | Autor(a): Ana Elisa Ribeiro | Editora(s): Impressões de Minas

Título: Lutar é crime | Autor(a): Bell Puã | Editora(s): Letramento

Título: O desvio das gentes | Autor(a): Pádua Fernandes | Editora(s): Patuá

Título: Poemas de última geração | Autor(a): Samuel Marinho | Editora(s): Penalux

Título: Rosa que está | Autor(a): Luci Collin | Editora(s): Iluminuras

Título: Solo para vialejo | Autor(a): Cida Pedrosa | Editora(s): Cepe Editora

Título: Vida aberta - Tratado poético filosófico | Autor(a): W. J. Solha | Editora(s): Penalux

Romance de Entretenimento

Título: A deusa no labirinto | Autor(a): Karen Soarele | Editora(s): Jambô Editora

Título: A filha do reich | Autor(a): Paulo Stucchi | Editora(s): Jangada

Título: A telepatia são os outros | Autor(a): Ana Rüsche | Editora(s): Monomito Editorial

Título: Back in the USSR | Autor(a): Fábio Fernandes | Editora(s): Patuá

Título: Lauren | Autor(a): Irka Barrios | Editora(s): Caos & Letras

Título: Numezu | Autor(a): Jorge Alexandre Moreira | Editora(s): Monomito Editorial

Título: Olhos bruxos | Autor(a): Eliezer Moreira | Editora(s): Penalux

Título: Serpentário | Autor(a): Felipe Castilho | Editora(s): Intrínseca

Título: Uma mulher no escuro | Autor(a): Raphael Montes | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Viajantes do abismo | Autor(a): Nikelen Witter | Editora(s): Avec Editora

Romance Literário

Título: Carta à rainha louca | Autor(a): Maria Valéria Rezende | Editora(s): Alfaguara

Título: Essa gente | Autor(a): Chico Buarque | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Marrom e amarelo | Autor(a): Paulo Scott | Editora(s): Alfaguara

Título: O melindre nos dentes da besta | Autor(a): Carol Rodrigues | Editora(s): 7Letras

Título: O quarto branco | Autor(a): Gabriela Aguerre | Editora(s): Todavia

Título: O último dia da inocência | Autor(a): Edney Silvestre | Editora(s): Record

Título: O verão tardio | Autor(a): Luiz Ruffato | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Se deus me chamar não vou | Autor(a): Mariana Salomão Carrara | Editora(s): Nós

Título: Todos os santos | Autor(a): Adriana Lisboa | Editora(s): Alfaguara

Título: Torto arado | Autor(a): Itamar Vieira Junior | Editora(s): Todavia

Eixo Ensaios

Artes

Título: AI-5 50 ANOS - Ainda não terminou de acabar | Autor(a): Gabriel Zacarias, Galciani Neves, Izabela Pucu, Alexandre Pedro de Medeiros, Caroline Schroeder, Carolina de Angelis, Luise Malmaceda, Theo Monteiro, Pedro Borges, Paulo Cesar Gomes, Paulo Miyada e Priscyla Gomes | Editora(s): Instituto Tomie Ohtake

Título: Brasileiros | Autor(a): Araquém Alcântara | Editora(s): Terrabrasil

Título: Espaços de trabalho de artistas latino-americanos | Autor(a): Fran Parente e Beta Germano | Editora(s): Cobogó

Título: História da fotografia no Ceará do Século XIX | Autor(a): Ary Bezerra Leite | Editora(s): Autor Independente

Título: Livro dos afetos - Marcello Grassmann | Autor(a): Ana Lucia de Godoy Pinheiro, Leon Kossovitch e Denis Bruza Molino | Editora(s): Núcleo de Estudos Marcello Grassmann

Título: Mestiço - Retrato do Brasil | Autor(a): Orlando Azevedo | Editora(s): Voar

Título: Mulheres atrás das câmeras: as cineastas brasileiras de 1930 a 2018 | Autor(a): Luiza Lusvarghi e Camila Vieira da Silva | Editora(s): Estação Liberdade

Título: Penitentes - Dos ritos de sangue à fascinação do fim do mundo | Autor(a): Guy Veloso | Editora(s): Tempo d'Imagem

Título: Recife - Fotografias: 1986-2018 | Autor(a): Fred Jordão | Editora(s): Cepe Editora

Título: Verifique se o mesmo | Autor(a): Nuno Ramos | Editora(s): Todavia

Biografia, Documentário e Reportagem

Título: Afro-Brasil Reluzente: 100 personalidades notáveis do século XX | Autor(a): Nei Lopes | Editora(s): Nova Fronteira

Título: Em busca da alma brasileira: biografia de Mário de Andrade | Autor(a): Jason Tércio | Editora(s): Sextante (selo Estação Brasil)

Título: Escravidão: do primeiro leilão de cativos em Portugal até a morte de Zumbi dos Palmares: Volume 1 | Autor(a): Laurentino Gomes | Editora(s): Globo Livros

Título: Metrópole à beira-mar: O Rio moderno dos anos 20 | Autor(a): Ruy Castro | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Negra Sou: a ascensão da mulher negra no mercado de trabalho | Autor(a): Jaqueline Fraga | Editora(s): Autor Independente

Título: O cadete e o capitão: a vida de Jair Bolsonaro no quartel | Autor(a): Luiz Maklouf Carvalho (in memoriam) | Editora(s): Todavia

Título: O Reino: a história de Edir Macedo e uma radiografia da Igreja Universal | Autor(a): Gilberto Nascimento | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Raul Seixas: Não diga que a canção está perdida | Autor(a): Jotabê Medeiros | Editora(s): Todavia

Título: Ricardo e Vânia: o maquiador, a garota de programa, o silicone e uma história de amor | Autor(a): Chico Felitti | Editora(s): Todavia

Título: Sobre lutas e lágrimas: uma biografia de 2018 - o ano em que o Brasil flertou com o apocalipse | Autor(a): Mário Magalhães | Editora(s): Record

Ciências

Título: A origem e o fim do tempo: interpretações da Física e da Filosofia | Autor(a): Ulisses Capozzoli | Editora(s): Edições Sesc São Paulo

Título: Astrofísica para a educação básica: a origem dos elementos químicos no Universo | Autor(a): Alan Alves Brito e Neusa Teresinha Massoni | Editora(s): Appris Editora

Título: Ciências da Terra | Autor(a): Rômulo Machado e Joel Barbujiani Sigolo | Editora(s): IBEP

Título: Darwin sem frescura: como a ciência evolutiva ajuda a explicar algumas polêmicas da atualidade | Autor(a): Pirula e Reinaldo José Lopes | Editora(s): HarperCollins Brasil

Título: Futuro presente: o mundo movido à tecnologia | Autor(a): Guy Perelmuter | Editora(s): Companhia Editora Nacional

Título: Guia de biodiversidade marinha e mergulho das ilhas do Rio | Autor(a): Aline Aguiar, Maíra Borgonha, Fernando Moraes, Bruna Duarte e Áthila Bertoncini | Editora(s): Museu Nacional - UFRJ

Título: O Antropoceno e a ciência do Sistema Terra | Autor(a): José Eli da Veiga | Editora(s): 34

Título: O caldeirão azul: o universo, o homem e seu espírito | Autor(a): Marcelo Gleiser | Editora(s): Record

Título: O oráculo da noite: a história e a ciência do sonho | Autor(a): Sidarta Ribeiro | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Potenciometria: aspectos teóricos e práticos | Autor(a): Tiago Almeida Silva, Orlando Fatibello-Filho, Fernando Cruz de Moraes e Bruno Campos Janegitz | Editora(s): EdUFSCar- Editora da Universidade Federal de São Carlos

Ciências Humanas

Título: Belmonte: caricaturas dos anos 1920 | Autor(a): Marissa Gorberg | Editora(s): FGV Editora

Título: Dicionário da República | Autor(a): Lilia M. Schwarcz e Heloisa M. Starling | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Ganhadores: A greve negra de 1857 na Bahia | Autor(a): João José Reis | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Ideias para adiar o fim do mundo | Autor(a): Ailton Krenak | Editora(s): Companhia das Letras

Título: O pêndulo da Democracia | Autor(a): Leonardo Avritzer | Editora(s): Todavia

Título: Os onze: O STF, seus bastidores e suas crises | Autor(a): Felipe Recondo e Luiz Weber | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Pequeno manual antirracista | Autor(a): Djamila Ribeiro | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Protagonismo negro em São Paulo: história e historiografia | Autor(a): Petrônio Domingues | Editora(s): Edições Sesc São Paulo

Título: Rastros de resistência: histórias de luta e liberdade do povo negro | Autor(a): Ale Santos | Editora(s): Panda Books

Título: Sobre o autoritarismo brasileiro | Autor(a): Lilia Moritz Schwarcz | Editora(s): Companhia das Letras

Ciências Sociais

Título: 130 anos: Em busca da República | Autor(a): Edmar Bacha, José Murilo de Carvalho, Joaquim Falcão, Marcelo Trindade, Simon Schwartzman e Pedro Malan | Editora(s): Intrínseca

Título: Estética & Semiótica | Autor(a): Lucia Santaella | Editora(s): InterSaberes

Título: Existe democracia sem verdade factual? | Autor(a): Eugênio Bucci | Editora(s): Estação das Letras e Cores Editora

Título: Índios no Brasil: vida, cultura e morte | Autor(a): Mirian Silva Rossi e Maria Luiza Tucci Carneiro | Editora(s): Intermeios

Título: Motel Brasil: uma antropologia contemporânea | Autor(a): Jérôme Souty | Editora(s): Telha/Terceiro Nome

Título: O Brasil não cabe no quintal de ninguém | Autor(a): Paulo Nogueira Batista Jr. | Editora(s): LeYa Brasil

Título: O novo conservadorismo brasileiro: de Reagan a Bolsonaro | Autor(a): Marina Basso Lacerda | Editora(s): Zouk

Título: Pensando como um negro: ensaio de hermenêutica jurídica | Autor(a): Adilson José Moreira | Editora(s): Contracorrente

Título: Sentenciando Tráfico: O papel dos juízes no grande encarceramento | Autor(a): Marcelo Semer | Editora(s): Tirant lo Blanch

Título: Sim à igualdade racial: raça e mercado de trabalho | Autor(a): Luana Génot | Editora(s): Pallas Editora

Economia Criativa

Título: A culpa é do Rio! A cidade que inventou a moda do Brasil | Autor(a): Paula Acioli | Editora(s): Senac Rio

Título: A riqueza da vida simples | Autor(a): Gustavo Cerbasi | Editora(s): Sextante

Título: Anticarreira: o futuro do trabalho, o fim do emprego e do desemprego | Autor(a): Joseph Teperman | Editora(s): Red Consultoria Literária

Título: Carreiras e propósito | Autor(a): Raissa Farjo | Editora(s): Estação das Letras e Cores Editora

Título: Cozinha Brasileira - Histórias e receitas | Autor(a): Heloisa Bacellar | Editora(s): DBA Editora

Título: Ecochefs: parceiros do agricultor | Autor(a): Instituto Maniva | Editora(s): Senac Rio

Título: Nômade Digital: um guia para você viver e trabalhar como e onde quiser | Autor(a): Matheus de Souza | Editora(s): Autêntica Business

Título: Novas economias viabilizando futuros desejáveis: Introdução à Fluxonomia 4D | Autor(a): Lala Deheinzelin, Dina Cardoso e Patrizia Bittencourt | Editora(s): Autor Independente

Título: Publicidade Antirracista: reflexões, caminhos e desafios | Autor(a): Francisco Leite e Leandro Leonardo Batista | Editora(s): ECA-USP

Título: Tailândia Cores & Sabores - Histórias e receitas | Autor(a): Carlos Eduardo Oliveira | Editora(s): Melhoramentos

Eixo Livro

Capa

Título: A metamorfose | Capista: Lourenço Mutarelli e Pedro Inoue | Editora(s): Antofágica

Título: Grande Sertão: Veredas | Capista: Alceu Chiesorin Nunes | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Impertinentes: 14 livros de Gustavo Piqueira 2012-2018 | Capista: Gustavo Piqueira | Editora(s): WMF Martins Fontes

Título: Memória da amnésia: políticas do esquecimento | Capista: Fábio Prata e Flávia Nalon | Editora(s): Edições Sesc São Paulo

Título: Mil sóis: poemas escolhidos | Capista: Daniel Trench | Editora(s): Todavia

Título: O cadete e o capitão: a vida de Jair Bolsonaro no quartel | Capista: Daniel Trench | Editora(s): Todavia

Título: Penitentes - Dos ritos de sangue à fascinação do fim do mundo | Capista: Luisa Malzoni, Isabel Santana Terron e Beatriz Matuck | Editora(s): Tempo d'Imagem

Título: Peso de papel | Capista: Filipa Pinto e Eduardo Foresti | Editora(s): FTD Educação

Título: Protagonismo negro em São Paulo: história e historiografia | Capista: Luciana Facchini | Editora(s): Edições Sesc São Paulo

Título: Rabiscos | Capista: Fernando Vilela | Editora(s): Positivo

Ilustração

Título: A festa do dragão morto | Ilustrador(a): Rogério Coelho | Editora(s): Melhoramentos

Título: Aaahhh! | Ilustrador(a): Guilherme Karsten | Editora(s): HarperCollins Brasil

Título: Benjamina | Ilustrador(a): Nelson Cruz | Editora(s): Miguilim

Título: Cadê o livro que estava aqui? | Ilustrador(a): Jana Glatt Rozenbaum | Editora(s): FTD Educação

Título: Cumarim, a pimenta do reino | Ilustrador(a): Willian Santiago | Editora(s): FTD Educação

Título: Madalena | Ilustrador(a): Natália Gregorini | Editora(s): Livros da Matriz

Título: O feijão fujão | Ilustrador(a): Guilherme Lira | Editora(s): Mil Caramiolas

Título: Oir o rio | Ilustrador(a): Bruna Lubambo | Editora(s): Sowilo Editora

Título: Pinóquio: O livro das pequenas verdades | Ilustrador(a): Alexandre Rampazo | Editora(s): Boitatá

Título: Viagem ao sul de mim | Ilustrador(a): Marcia Bandeira | Editora(s): Autor Independente

Projeto Gráfico

Título: Alguém passa por aqui e deixa alguma coisa - Marina Linhares | Responsável: Elisa Randow | Editora(s): Olhares

Título: Arquiteturas contemporâneas no Paraguai | Responsável: Maria Cau Levy, Christian Salmeron, Ana David e André Stefanini | Editora(s): Escola da Cidade e Romano Guerra Editora

Título: Benjamina | Responsável: Nayla Chaim | Editora(s): Miguilim

Título: Gego: a linha emancipada | Responsável: Paula Tinoco | Editora(s): MASP - Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand

Título: Leda Catunda - Tempo circular | Responsável: Luciana Facchini | Editora(s): Cobogó

Título: Memória da amnésia: políticas do esquecimento | Responsável: Ps.2 | Editora(s): Edições Sesc São Paulo

Título: O enigma do infinito | Responsável: Raquel Matsushita | Editora(s): Positivo

Título: O museu de Emília | Responsável: Bloco Gráfico | Editora(s): FTD Educação

Título: O tempo da cerâmica | Responsável: Julia Meirelles, Giulia Ortencio, Vivian de Cerqueira Leite e Ricardo Diaz | Editora(s): Superbacana+

Título: Paisagens gastronômicas - São Paulo | Responsável: Ricardo Godeguez | Editora(s): Same Same

Tradução

Título: A cidade do vento | Tradutor(a): William Soares dos Santos | Editora(s): Moinhos

Título: Ao Kurnugu, terra sem retorno - Descida de Ishtar ao mundo dos mortos | Tradutor(a): Jacyntho Lins Brandão | Editora(s): Kotter Editorial

Título: Aventuras de Huckleberry Finn: o parceiro de Tom Sawyer | Tradutor(a): José Roberto O'Shea | Editora(s): Zahar

Título: Bambi: a história de uma vida na floresta | Tradutor(a): Petê Rissatti | Editora(s): Wish

Título: Bertolt Brecht: Poesia | Tradutor(a): André Vallias | Editora(s): Perspectiva

Título: Crime e castigo | Tradutor(a): Rubens Figueiredo | Editora(s): Todavia

Título: Degelo | Tradutor(a): Beatriz Regina Guimarães Barboza e Meritxell Hernando Marsal | Editora(s): Urutau

Título: Escritos sobre Estética e Literatura | Tradutor(a): Pedro Augusto Franceschini e Marco Aurélio Werle | Editora(s): Edusp

Título: Memórias da plantação - Episódios de racismo cotidiano | Tradutor(a): Jess Oliveira | Editora(s): Cobogó

Título: Viagem à América do Sul | Tradutor(a): Francisco Foot Hardman e Fan Xing | Editora(s): Unesp

Eixo Inovação

Fomento à Leitura

Título: Aldevan Baniwa: semeando histórias indígenas da Amazônia | Responsável: Noemia Ishikawa

Título: Coleção I - Mulherio das Letras | Responsável: Karine Oliveira

Título: Desengaveta meu texto | Responsável: Patrícia Silva Rosas de Araújo

Título: FLUP - Festa Literária das Periferias | Responsável: Julio Ludemir

Título: Itukeovo Terenoe | Responsável: Denise Silva (Ipedi)

Título: Livro e Literatura para todos | Responsável: Mais Diferenças

Título: Podcast 451 Mhz | Responsável: Paulo Werneck (Associação Quatro Cinco Um)

Título: Programa Viagem Literária | Responsável: Pierre André (SP Leituras)

Título: Sarau Asas Abertas | Responsável: Paulo Virgilio D`Auria

Título: Sarau do Binho - Conversa vai, com versos vem | Responsável(eis): Robinson de Oliveira Padial e Suzi de Aguiar Soares

Livro Brasileiro Publicado no Exterior

Título: Bazar Paraná | Autor(a): | Editora(s): Benvirá/Saraiva/Somos Educação, Hentrich & Hentrich

Título: Callíope, a escrava de Atenas | Autor(a): | Editora(s): Letras Jurídicas / Letras do Pensamento, Ekdóssis Okeanos - Εκδόσεις Ωκεανώς

Título: Com que roupa irei para a festa do rei? | Autor(a): | Editora(s): Editora do Brasil, Gerbera Ediciones

Título: Fuga | Autor(a): | Editora(s): FTD Educação, Educactiva Ediciones S.A.S

Título: Lorde | Autor(a): | Editora(s): Grupo Editorial Record, Two Lines Press