Conheça as pequenas livrarias afetadas pela pandemia que vão receber apoio financeiro

O Projeto Retomada das Livrarias, criado pela Câmara Brasileira do Livro para apoiar pequenos livreiros afetados pela pandemia, anunciou nesta quarta-feira, 12, as 53 livrarias selecionadas para receberem o dinheiro que está sendo arrecadado pelo Kickante. Até o momento, a campanha já levantou R$ 356.695,40. A ideia é chegar até R$ 500 mil em 31 de agosto, quando ela se encerra.

No total, 213 livrarias se candidataram para receber o apoio. Uma comissão formada por editoras, distribuidoras e pela Livraria Leitura escolheu as 53. Os critérios foram, basicamente: ser média, pequena ou microempresa, ter 50% das atividades dependentes da venda de livros e estar adimplentes e sem protestos até o dia 15 de março, quando as lojas precisaram fechar as portas.

Um depósito de R$ 5 mil será feito para essas livrarias nesta quinta, 13. O restante do que for arrecadado será dividido entre elas em setembro.

Livrarias selecionadas pelo projeto Retomada das Livrarias