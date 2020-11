Conheça as ilustrações do novo livro de J.K. Rowling feitas por crianças brasileiras

O Ickabog, novo livro de J.K. Rowling, chega às livrarias do mundo todo no dia 10 de novembro. Escrito para os filhos da autora, a obra foi publicada capítulo por capítulo em um site durante a quarentena - em português, inclusive. Essa foi a forma que a criadora de Harry Potter encontrou de ajudar a entreter as crianças isoladas em suas casas por causa do coronavírus entre junho e julho.

Crianças de todo o mundo foram convidadas a ilustrar os capítulos e participar de um concurso. A edição que a Rocco manda para as livrarias, portanto, conta com ilustrações de 34 crianças de diversos estados brasileiros.

Os vencedores (veja quem são abaixo) vão ganhar um exemplar de O Ickabog (Rocco, 288 págs.; R$ 69,90; capa dura), com adesivo com autógrafo de J.K. Rowling e dois acervos com 20 livros cada um - um para eles e outro para a biblioteca da escola. À época do anúncio do livro, Rowling disse que doaria os direitos autorais da obra para pessoas afetadas pela pandemia.

"Ao longo de 10 anos eu escrevi um conto de fadas chamado O Ickabog e até muito pouco tempo apenas duas pessoas conheciam essa história - meus dois filhos", disse a escritora em seu perfil do Twitter, na época do anúncio. Ela revelou ainda que o manuscrito ficou guardado em seu sótão até o começo da quarentena, quando ela o resgatou e reescreveu algumas partes.

Segundo a sinopse do livro, a história é ambientada numa terra imaginária, onde um monstro mítico testará a bravura de duas crianças. O reino da Cornucópia já foi o mais feliz do mundo. Tudo parecia perfeito, mas nos pântanos enevoados ao norte, segundo a lenda, vivia o monstruoso Ickabog. Quando esse mito ganha vida própria, lançando uma sombra sobre o reino, duas crianças embarcam em uma grande aventura para desvendar a verdade, descobrir onde está o verdadeiro monstro e trazer a esperança e a felicidade de volta para Cornucópia.

"O Ickabog é uma história sobre verdade e abuso de poder. A ideia surgiu para mim mais de uma década atrás, ou seja, ele não foi escrito intencionalmente como uma resposta a nada do que está acontecendo no mundo hoje. Os temas são atemporais e dizem respeito à qualquer tempo ou país", explicou a autora no site.

Os ilustradores da edição brasileira de O Ickabog

Alícia Fleury Cunha Rego Monteiro - RJ

Ana Carolina Castro Ribeiro - SP

Anita Pereira de Barros - SC

Bruna Bezerra Karam Delbim - SP

Carolina Guedes - GO

Elisa Alfonso de Carvalho Vanderlinde - SP

Felipe Rodrigues Vasconcellos - SP

Gabriel Guilherme Abrahão - SP

Gabriel van Zeeland de Souza - RS

Helena Bortolin Vieira - SP

Isabela dos Santos Barros - RJ

Isadora Vasques Aldado - SP

Joaquim de Almeida Fábio Garboggini - SP

Lina Alves - SC

Lis Salvo Zagui - SP

Luiz Guilherme Crusoé Souza Dourado - BA

Luiza Rodrigues Langone – GO

Maitê Andrade Camargo Penteado - SP

Maria Cecilia - SP

Maria Clara Bandeira Verschoore Burlamaque - RS

Maria Clara Da Costa da Silva - SP

Maria Clara Trindade Brilhante - RJ

Mariana Costa Nogueira - AM

Marina Galdino Santana Almeida Lima - PE

Nina Yukie Taira - SP

Pedro Augusto Barros Barbosa Mota - SP

Rosa Flor Moncau Pimentel - SP

Suzana Curcino Rodrigues Bispo - TO

Tainá Capacla Szilagyi - SP

Tatiana dos Santos Spineva Bokhonok - SP

Theo Maieski Rodrigues - RS

Valentina Davilla - RJ

Valeska Valentina Ferreira Centena - GO

Vinícius de Vasconcelos Tinoco – RN