Confira os vencedores do Prêmio Jabuti 2018

O Prêmio Jabuti 2018 está sendo entregue nesta quinta-feira, 8, no Auditório do Ibirapuera, em São Paulo. Veja abaixo a lista completa de vencedores (em atualização durante a cerimônia; as categorias onde houver mais de um nome ainda não foram entregues).

A premiação passou por uma reformulação, agora tem 18 categorias (eram 29 no ano passado), e premia apenas o primeiro colocado de cada uma delas.

O vencedor do Livro do Ano vai receber R$100 mil — o vencedor de cada categoria recebe agora R$ 5 mil (eram R$3,5 mil em 2017).

Duas novas categorias foram criadas este ano: formação de novos leitores e impressão.

Em junho, em uma das polêmicas que envolveu o prêmio este ano, Luiz Armando Bagolin renunciou ao cargo de curador, que ele ocupava pelo segundo ano. Em seguida, a CBL anunciou que para este não iria considerar as sugestões que vieram após a mudança do regulamento – a maior desde 2013.

Veja a lista de vencedores do Jabuti 2018 abaixo:

Eixo: Literatura

Conto

Título: Enfim, Imperatriz | Autor(a): Maria Fernanda Elias Maglio | Editora(s): Editora Patuá

Crônica

Título: O poeta e outras crônicas de literatura e vida | Autor(a): Rubem Braga, André Seffrin e Gustavo Henrique Tuna | Editora(s): Global Editora

Histórias em Quadrinhos

Título: Angola Janga | Autor(a): Marcelo D'Salete | Editora(s): Veneta

Infantil e Juvenil

Título: O Brasil dos Dinossauros | Autor(a): Luiz Eduardo Anelli e Rodolfo Nogueira | Editora(s): Marte Cultura e Educação

Poesia

Título: à cidade | Autor(a): Mailson Furtado Viana | Editora(s): Autor Independente

Romance

Título: O clube dos jardineiros de fumaça | Autor(a): Carol Bensimon | Editora(s): Companhia das Letras

Tradução

Título: O macaco e a essência | Tradutor(a): Fábio Bonillo | Editora(s): Biblioteca Azul

Título: Poemas | Tradutor(a): Geraldo Holanda Cavalcanti | Editora(s): Editora da Universidade de São Paulo

Eixo: Ensaios

Artes

Título: Imaginai! O teatro de Gabriel Villela | Autor(a): Dib Carneiro Neto e Rodrigo Louçana Audi | Editora(s): Edições Sesc São Paulo

Biografia

Título: Roquette-Pinto: o corpo a corpo com o Brasil | Autor(a): Claudio Bojunga | Editora(s): Casa da Palavra

Ciências

Título: As Maravilhosas Utilidades da Geometria: da pré-história à era espacial | Autor(a): Adalberto Ramon Valderrama Gerbasi | Editora(s): PUCPRESS

Economia Criativa

Título: Design de Capas do Livro Didático: a Editora Ática nos Anos 1970 e 1980 | Autor(a): Didier Dias de Moraes | Editora(s): Editora da Universidade de São Paulo

Humanidades

Título: Democracia Tropical | Autor(a): Fernando Gabeira | Editora(s): Estação Brasil

Eixo: Livro

Capa

Título: O Corego: Texto Anônimo do Século XVII sobre a Arte da Encenação | Capista: Carla Fernanda Fontana | Editora(s): Editora da Universidade de São Paulo

Ilustração

Título: A bandeira do elefante e da arara: livro de interpretação de papéis | Ilustrador(a): Marcela Medeiros, Rodrigo Camilo de Almeida, Ursula Dorada, Filipe Borin, Ernanda Souza, Gabriel Rubio, Guilherme Da Cas e Cássio Yoshiyaki | Editora(s): Devir Livraria

Título: Abecedário de Personagens do Folclore Brasileiro | Ilustrador(a): Cezar Berje | Editora(s): FTD Educação

Título: AGORA! | Ilustrador(a): Guilherme Karsten | Editora(s): SESI-SP Editora

Título: Com que roupa irei para a festa do rei? | Ilustrador(a): Ionit Zilberman | Editora(s): Editora do Brasil

Título: Extraordinárias | Ilustrador(a): Adriana Komura, Bárbara Malagoli, Bruna Assis Brasil, Joana Lira, Helena Cintra, Laura Athayde, Lole, Veridiana Scarpelli e Yara Kono | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Gente de cor, cor de gente | Ilustrador(a): Maurício Negro | Editora(s): FTD Educação

Título: O Brasil dos Dinossauros | Ilustrador(a): Rodolfo Nogueira | Editora(s): Marte Cultura e Educação

Título: Os 101 Dálmatas | Ilustrador(a): Veridiana Scarpelli | Editora(s): SESI-SP Editora

Título: Os trabalhos da mão | Ilustrador(a): Nelson Cruz | Editora(s): Editora Positivo

Título: Trem Bala | Ilustrador(a): Anna Cunha | Editora(s): Editora Voo

Impressão

Título: Abecedário de Personagens do Folclore Brasileiro | Responsável: Reginaldo Soares Damasceno | Editora(s): FTD Educação

Título: Básico: enciclopédia de receitas do Brasil | Responsável: RR Donnelley | Editora(s): Editora Melhoramentos

Título: Bruno Dunley | Responsável: Ipsis (Jesué Pires) | Editora(s): Associação para o Patronato Contemporâneo

Título: Comida cheia de história: receitas e crônicas deliciosas de uma jornalista de gastronomia | Responsável: Brasilform Editora e Industria Gráfica | Editora(s): Editora Senac São Paulo

Título: Gente de cor, cor de gente | Responsável: Reginaldo Soares Damasceno | Editora(s): FTD Educação

Título: Machina Mundi – As engrenagens do mundo | Responsável: Ana Cecilia Impellizieri Martins | Editora(s): Bazar do Tempo

Título: O Brasil dos Dinossauros | Responsável: Pancrom, Marcos Borges e Sergio H. Almeida | Editora(s): Marte Cultura e Educação

Título: O Pequeno Príncipe | Responsável: RR Donnelley | Editora(s): Editora Melhoramentos

Título: Rubens Matuck: tudo é semente | Responsável: Ipsis Gráfica e Editora | Editora(s): Edições Sesc São Paulo

Título: Teatro Sesc Anchieta | Responsável: Ipsis Gráfica e Editora | Editora(s): Edições Sesc São Paulo

Projeto Gráfico

Título: A Erótica Japonesa na Pintura & na Escritura dos Séculos XVII a XIX | Responsável: Gustavo Piqueira / Casa Rex | Editora(s): Editora da Universidade de São Paulo

Título: Bruno Dunley | Responsável: Luciana Facchini | Editora(s): Associação para o Patronato Contemporâneo

Título: Confeitaria escalafobética: sobremesas explicadas tim-tim por tim-tim | Responsável: Vinícius Costa | Editora(s): Editora Senac São Paulo

Título: Conflitos: fotografia e violência política no Brasil - 1889-1964 | Responsável: Luciana Facchini | Editora(s): Instituto Moreira Salles

Título: Móvel Moderno Brasileiro | Responsável: Daniel Brito | Editora(s): Editora Olhares

Título: O Brasil dos Dinossauros | Responsável: PG Guedes | Editora(s): Marte Cultura e Educação

Título: O Planta: um bípede entre plantas | Responsável: Gustavo Ravaglio | Editora(s): Autor Independente

Título: Oito viagens ao Brasil | Responsável: Gustavo Piqueira | Editora(s): WMF Martins Fontes, BBM Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin

Título: Ser Diretor: uma viagem por 30 escolas públicas brasileiras | Responsável: Milena Galli | Editora(s): Fotô Editorial

Título: Trem Bala | Responsável: Anna Cunha | Editora(s): Editora Voo

Eixo: Inovação

Formação de Novos Leitores

Projeto: BiblioArte LAB - Laboratório Comunitário de Inovação em Formação de Leitores | Responsável: Aluísio Cavalcante

Projeto: Calangos Leitores | Responsável: Claudine Maria Diniz Duarte

Projeto: Ler Antes de Morrer (canal do YouTube) | Responsável: Isabella Lubrano Paes Manso

Projeto: O Prazer da Leitura Mais Perto de Você | Responsável: Marli Fernandes

Projeto: Projeto BiblioSesc | Responsável: Sesc São Paulo

Projeto: Psicanálise e literatura - Freud e os clássicos | Responsável: Ingrid Vorsatz

Projeto: Revista Tertúlia | Responsável: Patrícia Silva Rosas de Araújo

Projeto: Semana Senac de Leitura | Responsável: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC

Projeto: Transversalidades | Responsável: Andrey do Amaral

Projeto: Você é o que lê | Responsável: Evelyne Lessa Cezar Santos

Livro Brasileiro Publicado no Exterior

Título: A maçã envenenada | Autor(a): Michel Laub | Editora(s): Companhia das Letras/ Editions Buchet/Chastel

Título: Diário da queda | Autor(a): Michel Laub | Editora(s): Companhia das Letras / Kafka Kitap

Título: Fim | Autor(a): Fernanda Torres | Editora(s): Companhia das Letras / Restless Books

Título: Mãos de cavalo | Autor(a): Daniel Galera | Editora(s): Companhia das Letras / Penguin Books USA

Título: O Barco dos Sonhos | Autor(a): Rogério Coelho | Editora(s): Editora Positivo, Tilbury House Editores

Título: O livreiro do alemão | Autor(a): Otávio Júnior | Editora(s): Panda Books / Anacaona Éditions

Título: Quando tudo começou: Bruna Vieira em quadrinhos | Autor(a): Bruna Vieira | Editora(s): Autêntica Editora / Éditions Sarbacane