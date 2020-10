Concurso literário para autores inéditos dará R$ 10 mil a vencedor

A 1ª edição do Prêmio Vida de Escritor vai oferecer R$ 10 mil a um autor inédito. O concurso abre inscrições a partir da próxima terça-feira, 3, a um custo de R$ 50. Além do valor em dinheiro para o vencedor, os 15 contos selecionados serão publicados em uma coletânea.

A iniciativa é patrocinada pela plataforma Vida de Escritor e marca o lançamento de seu site (www.vidadeescritor.com.br), que contará com cursos, oficinas, palestras, debates, mentorias, leituras críticas e serviços literários diversos, idealizado e capitaneado pelos escritores Marne Lúcio Guedes e Nelson de Oliveira.

O portal terá conteúdos gratuitos e pagos para leitores e escritores, além de uma revista literária, colunas, fórum de debates, podcasts e videocasts.

Para marcar o lançamento da plataforma, três debates com grandes autores contemporâneos serão realizados no canal de YouTube do Vida de Escritor entre os dias 3 e 5 de novembro, sempre às 19h.

Confira a programação:

03/11, às 19h - Vida de escritor - Nelson de Oliveira, Noemi Jaffe e Emilio Fraia

04/11, às 19h - O escritor e o mercado livreiro - Marne Lúcio Guedes, Luisa Geisler e Antônio Xerxenesky

05/11, às 19h - Literatura e política cabem na mesma página? - Bruna Meneguetti, Amara Moira e Paulo Scott