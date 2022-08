Como comprar livros no Book Friday; veja dicas

O Book Friday da Amazon 2022 começou nesta quinta-feira1 18, com “milhares de livros” com descontos. Segundo a própria empresa divulgou, títulos podem chegar a 80% de desconto, isso para os e-books. Já os livros físicos vão estar até metade do preço, uma oportunidade para quem não consegue esperar a tradicional Feira do Livro da USP, no final do ano.

A Amazon antecipou a relação de alguns livros que estarão em promoção, especialmente best-sellers, mas a dica para quem está procurando obras com desconto ou livros gratuitos é explorar o site ou o app - ali, serão oferecidos outros cupons. Veja, abaixo dicas.

Leia Também Equipe do Aliás indica dez lançamentos entre os principais das editoras; veja lista completa

1) De olho no site

Ao longo do dia, os editores da Amazon selecionam títulos para ofertas relâmpago. Os descontos tendem a ser melhores do que os já aplicados durante a Book Friday.

2) Comparação

Para não cair no conto do vigário, vale comparar os preços dos títulos no site da Amazon com o que é proposto nas editoras e livrarias (e verificar se, realmente, o desconto é aplicado).

3) Edições

Como a Amazon tem grande circulação de exemplares, dificilmente cairá nas mãos do leitor uma edição mais antiga. Porém, caso haja a informação, é bom prestar atenção para ver se a edição do livro que se compra é a mais nova. Lembrem-se: as novas edições, geralmente, são revisadas e podem conter textos inéditos.

4) Achados

Sabe aquele livro que você sempre paquerou, mas nunca conseguiu comprar? Então: agora é a hora. Às vezes ele pode aparecer com um bom desconto se a edição não estiver esgotada. Vale checar também a Estante Virtual, que está oferecendo 30% de desconto em alguns títulos.

5) Línguas

O Book Friday deste ano oferece livros importados com até 30% de desconto. Uma oportunidade para adquirir títulos em outros idiomas, edições que ainda não foram traduzidas no Brasil e descobrir novos autores.

6) Frete

Fique de olho no preço para o envio dos livros. Às vezes, o barato sai caro e a compra acaba não compensando. A partir de um determinado valor, pode haver frete gratis.