Coleções de George Orwell e Machado de Assis estão em promoção no Prime Day; veja opções

Quem adora ler precisa correr para checar os livros em promoção no site da Amazon, durante o Prime Day, que termina às 23h59 desta terça (22). O evento oferece milhares de produtos com ofertas exclusivas em mais de 30 categorias, para quem é membro da Amazon Prime (R$ 9,90 por mês, com 30 dias de teste grátis).

Boxes com livros de George Orwell e Machado de Assis estão entre as opções imperdíveis, e também há coleções de "A Divina Comédia", "Os Lusíadas" e muitos outros.

Veja, abaixo, alguns dos livros disponíveis no Prime Day

Livros em oferta no Amazon Prime Day

Box "Todos os Romances e Contos Consagrados", de Machado de Assis (53% de desconto)

Box George Orwell (49% de desconto)

Box "A Divina Comédia" (40% de desconto)

Box "Os Lusíadas" (44% de desconto)

Box "Os 77 Melhores Contos de Grimm" (47% de desconto)

Box Daniel Siegel (32% de desconto)

