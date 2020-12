Clarice Lispector hoje: lives, leituras, cursos, filmes, musicais, site, peças e promoção de livro

Há 100 anos, nascia Clarice Lispector. Uma das principais escritoras brasileiras, ela é homenageada nesta quinta, 10, com lives, leituras e muito mais, em uma vasta programação realizada por instituições brasileiras e estrangeiras. O Instituto Moreira Salles, por exemplo, lança um site novo dedicado à autora no seu centenário. Chico Buarque lê a crônica Águas do Mar. Mônica, a mais famosa personagem de Mauricio de Sousa, se veste de Clarice.

Selecionamos alguns eventos e ações em homenagem ao centenário de Clarice Lispector

Novo site

O Instituto Moreira Salles inaugura, nesta quinta, 10, um novo site dedicado a Clarice Lispector. Bilíngue, em português e em inglês, o portal reúne fotos, manuscritos, áudios, vídeos, cartas, aulas e textos críticos, em grande parte proveniente do acervo de Clarice, sob a guarda do IMS desde 2004. Entre os destaques está, por exemplo, uma aula em vídeo de Yudith Rosenbaum, professora da FFLCH-USP, na qual ela analisa em detalhes o conto Felicidade clandestina. Por causa da pandemia, uma grande exposição programada pelo IMS para o ano do centenário de Clarice vai ficar para 2021.

Livros com desconto

Títulos selecionados de Clarice Lispector, todos publicados pela Rocco, estão com 10% de desconto até o dia 14 para compras exclusivas pelo site da Livraria da Vila.

Clarice 100 Ears

Chico Buarque lê a crônica Águas do Mar dentro do projeto Clarice 100 Ears - uma biblioteca sonora criada por Marília Librandi a convite do Brazil LAB, da Universidade de Princeton, para homenagear a escritora a partir da leitura de sua obra. Quem quiser gravar um áudio lendo seu trecho preferido de Clarice Lispector pode fazer pela plataforma. É possível ver o vídeo lá ou pelo YouTube.

Aula experiência

A The School of Life promove, no dia 10, das 19h às 21h, a aula experiência Como Clarice Lispector Pode Mudar Sua Vida. O evento será conduzido por Simone Paulino, autora de livro homônimo ao evento, e conta com a participação de Maria Fernanda Cândido, Leona Cavalli, Valter Hugo Mãe, Aline Bei, Leonardo Tonus, Nélida Piñon e Wagner Schwartz, entre outros. R$ 157, pelo Zoom, inscrições pelo site da The School of Life.

Bienal Virtual do Livro de São Paulo

Dentro da programação da Bienal Virtual do Livro de São Paulo, o Fórum das Letras, de Ouro Preto, promove o encontro O Livro das Horas: a hora das estrelas, com Nélida Piñon, nesta quinta, 10, das 15h às 16h, com transmissão pelo site da Bienal, a partir da sala da Arena Virtual.

Live As adaptações literárias da obra de Clarice Lispector para o Audiovisual

Com transmissão pelo canal do YouTube do SescSP, a live, às 16h, conta com a participação de Nicole Algranti, cineasta, indigenista e sobrinha-neta de Clarice Lispector; Taciana de Oliveira, cineasta, comunicóloga e diretora do filme A Descoberta do Mundo; e Teresa Montero, biógrafa, roteirista e autora dos livros O Rio de Clarice, Eu sou uma pergunta – Uma Biografia de Clarice Lispector, entre outros, que fará a mediação.

Cem Vezes Clarice

Cem Vezes Clarice é um evento organizado pela pós-graduação em Estudos da Tradução, dentro do Projeto Capes/Print de Internacionalização da Universidade Federal de Santa Catarina. Será a partir do primeiro minuto desta quinta, 10, aqui. Com participação de Alison Entrekin, Aurora Bernardini, Dalit Lahav, Izabela Drozdowska-Broering, Jacques Fux, Leenu Nigu, Li Ye, Luci Collin, Marília Librandi, Mwewa Lumbwe, Nádia Battella Gotlib, Sérgio Medeiros e muitos outros.

Bienal Internacional do Livro de Pernambuco

A passagem de Clarice Lispector pelo Recife será lembrada nesta quinta, 10, em dois painéis da Bienal Internacional do Livro de Pernambuco. Às 18h, a arquiteta Amélia Reynaldo faz a palestra com o tema A Cidade Sitiada, com Amélia Reynaldo. O tema de Marilene Felinto, às 20h, será Um mundo todo vivo tem a força de um Inferno - em que vai evocar suas leituras da obra de Clarice e retomar alguns temas de A Paixão Segundo G.H., sobretudo a forma como as empregadas domésticas são tratadas nas obras de Lispector. Transmissão pelo site da Bienal.

Encontro online

Scortecci, Rocco e UBE/SP promovem um encontro online no dia 10, das 16h às 18h, para festejar o centenário de Clarice e os 80 anos da publicação de sua obra de estreia, o conto Triunfo, na Revista PAN. Com Cristina Campos Rodrigues, Beatriz H. Ramos Amaral, Cris Rezende, Eliaquim Batista, Ieda Lebensztayn, João Scortecci, Luciana Araújo Marques, Maria Fernanda Elias Maglio, Maria Mortatti, Mariana Mendes, Mariângela Alonso, Marlise Vaz Bridi, Nádia Battella Gotlib, Renata Soares Junqueira, Ricardo Ramos Filho e Rogério Duarte. Transmissão pelo Zoom (ID de acesso: 725 467 53 53).

Documentário e curta

A partir das 21h desta quinta, 10, o SescTV exibe duas produções em homenagem ao centenário de nascimento de Clarice Lispector: o documentário De Corpo Inteiro, e o curta-metragem O Ovo, ambos dirigidos pela cineasta Nicole Algranti.

Na sala com Clarice: peça e palestras

Peça literária on-line de Odilon Esteves em celebração ao centenário de Clarice Lispector, em que o público escolhe, a partir de um cardápio de textos da autora, quais gostaria de ouvir naquela sessão. Em cartaz até 31 de janeiro (com intervalo entre 20/12 e 9/1), tem sessões aos sábados, às 20h, e domingos, às 19h. Apresentação especial nesta quinta, 10, às 20h. Ingressos para o projeto Na Sala com Clarice são distribuídos gratuitamente pela plataforma Sympla. A peça faz parte da programação do Centro Cultural Banco do Brasil em Casa, que promove, ainda, no dia 14, a palestra Clarice Lispector: Tradição e invenção nos modos de contar histórias, de Nádia Battella Gotlib. A agenda continua em janeiro. No dia 11, Noemi Jaffe apresenta o tema A repartição dos pães e no dia 25, Maria Homem faz a palestra Clarice: A casa, a terra e o céu.

Dia de Clarice

O Group Dot BR promove, ao longo de toda esta quinta, 10, performance, leituras, exibições de vídeos, curtas, bate papos, painéis e uma exibição especial do espetáculo Dentro do Coração Selvagem com um bate papo com o elenco. A programação começa às 7h e segue até o fim da noite, pelo Zoom e redes sociais do grupo. Veja a programação completa.

Turma da Mônica homenageia Clarice

A Mauricio de Sousa Produções presta homenagem a Clarice Lispector no site Donas da Rua, criado para dar visibilidade a mulheres notáveis. A homenagem é destaca também no site Conexão Turma da Mônica, área infantil da Bienal Virtual do Livro de São Paulo.

Musical A Hora da Estrela Ou O Canto de Macabéa

Em cartaz antes da pandemia, o musical com Claudia Ventura e Claudio Gabriel no elenco, direção e adaptação de André Paes Leme, direção musical de Marcelo Caldi e trilha original de Chico César, será transmitido ao vivo, a partir do Teatro 1 do Centro Cultural Banco do Brasil, no dia 20 de dezembro, às 19h, pelo canal da Sarau Agência no YouTube e pelo Canal Arte 1.