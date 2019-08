Cineasta e músico Sérgio Ricardo lança livro com seus poemas

O diretor, cantor, compositor e artista plástico Sérgio Ricardo faz lançamento de seu livro de poemas Canção Calada (Editora Viés) em São Paulo, neste domingo, 18, às 15h, na Livraria do Comendador, que fica na Rua Pamplona, 145, subsolo, na Bela Vista. Com 70 anos de carreira completados este ano, Sérgio reúne, em seu novo livro, 139 poemas escritos desde a década de 1980, em que versa sobre questões do mundo.

Com o livro, Sérgio mostra que a poesia está em tudo o que ele cria – nas músicas, no cinema, na literatura, nas artes plásticas e outras formas de expressão. Mais conhecido por sua obra musical – como as canções que compôs para o filme Deus e o Diabo na Terra do Sol, de Glauber Rocha –, ele expõe em Canção Calada sua verve literária.

“Este livro é uma coletânea de poemas que venho escrevendo há muito tempo, esperando um momento de publicá-los. Brinco que são poemas escritos entre dois séculos”, diz.

Além disso, o livro traz alguns desenhos em nanquim tirados de seu acervo. Canção Calada não é sua primeira obra literária. O primeiro livro, também de poesias, foi Elo:Ela (1982). Ele lançou ainda contos infantis em O Elefante Adormecido (1989) e o autobiográfico Quem Quebrou meu Violão (1991).