Cinco mulheres lideram apostas para Prêmio Nobel de Literatura 2018 e 2019

Serão conhecidos nesta quinta-feira, 10, os vencedores do Prêmio Nobel de Literatura de 2018, ano em que a Academia Sueca se viu envolvida em escândalos sexuais e decidiu não premiar ninguém, e 2019. O anúncio deve ser feito às 8h.

Como sempre, apostas movimentam casas do gênero - mas nem sempre isso é um indicativo de como os membros da Academia Sueca farão sua escolha. Desta vez, cinco mulheres estão na liderança na Nicer Odds: as canadenses Anne Carson e Margaret Atwood, a francesa nascida na Ilha de Guadalupe, no Caribe, Maryse Condé, a polonesa Olga Tokarczuk e a russa Lyudmila Ulitskaya. O primeiro homem a aparecer na lista, e ele está sempre lá, é o queniano Ngugi Wa Thiong'o. Outros eternos candidatos ao Nobel são o japonês Haruki Murakami, o grego Adonis e o checo Milan Kundera.

Desde que foi criado, em 1901, o Nobel de Literatura já foi concedido 110 vezes e premiou 114 pessoas (em 1904, 1917, 1966 e 1974 ele foi dividido entre dois premiados). Dos 114 premiados, apenas 14 são mulheres (veja a lista abaixo). A média de idade dos vencedores é 65 anos - Rudyard Kipling foi o mais jovem, com 41, e Doris Lessing a mais velha, com 88.

Muitas vezes, os premiados são ilustres desconhecidos. E muitos escritores conceituados morreram ser ter o gostinho do Nobel. Dois exemplos recentes são Philip Roth e Amós Oz. Entre os clássicos, Tolstói, Proust, Virginia Woolf e James Joyce.

Dois premiados recusaram o Nobel: Boris Pasternak, em 1958, por orientação, segundo a Academia Sueca, das autoridades soviéticas, e Jean Paul Sartre, em 1964, que recusou todos os prêmios que ganhou.

Somente um escritor de língua portuguesa ganhou o Nobel: José Saramago, em 1998. O prêmio poderia vir, agora, para algum brasileiro (o Estadão está com uma enquete no ar: Qual escritor brasileiro você acha que merecia um Prêmio Nobel de Literatura?), para um africano (Mia Couto, Luandino Vieira?) ou de novo para um português (Lobo Antunes?).

Escritores de língua inglesa lideram a lista de vencedores (29), seguidos pos autores dos seguintes idiomas: francês (14), alemão (13), espanhol (11), sueco (7) e italiano e russo (6), polonês (4), norueguês e dinamarquês (3) e grego e japonês (2). Outros 13 idiomas aparecem na lista, com um vencedor para cada.

Veja a seguir os favoritos ao Nobel 2018-2019, as mulheres que já foram premiadas e os ganhadores dos últimos 20 anos.

Os favoritos ao Prêmio Nobel de Literatura de 2018 e 2018 (nas casas de apostas)

Apenas 14 mulheres ganharam o Nobel de Literatura

Os mais recentes ganhadores do Prêmio Nobel de Literatura