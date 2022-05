Charles M. Schulz, criador do Snoopy, inspira exposições em seu centenário

Em uma série de histórias em quadrinhos do Snoopy publicada em meados de abril de 1956, Charlie Brown agarra a corda de sua pipa, que estava presa no que veio a ser conhecida como a “árvore devoradora de pipas”. Frustrado, Charlie Brown recusa uma oferta de Lucy para gritar com a árvore. “Se eu tivesse uma pipa presa em uma árvore, eu gritaria com ela”, Lucy responde , no último quadrinho.

A simplicidade dessa interação ilustra como Snoopy era diferente dos quadrinhos desenhados antes de sua estreia em 1950, disse Lucy Shelton Caswell, curadora e fundadora do Billy Ireland Cartoon Library & Museum na Ohio State University em Columbus, o maior museu de quadrinhos do mundo.

“A ideia de que você poderia falar francamente sobre isso, e sem precisar de uma piada no final, como alguém bater na cabeça de outra pessoa com uma garrafa, era realmente revolucionário”, disse Caswell.

Exposições abertas no museu Billy Ireland e no Charles M. Schulz Museum and Research Center em Santa Rosa, Califórnia, já comemoram o centenário de nascimento do cartunista de Snoopy, Charles Schulz, nascido em Minnesota em 26 de novembro de 1922.

Schulz, que morreu em 2000, tinha o apelido de Sparky, dado por um parente em homenagem a um cavalo chamado Sparky em uma das primeiras tiras de quadrinhos, Barney Google. Ele nunca foi fã do nome Snoopy, escolhido pelo sindicato porque seu título original, Li'l Folks, era muito parecido com o nome de outra tira. Mas a exposição Columbus deixa claro por meio de tiras, memorabilia e comentários que a criação de Schulz foi uma força gigantesca em sua época.

Na época da aposentadoria do desenhista, em 1999, após um diagnóstico de câncer, sua criação foi publicada em mais de 2.600 jornais, traduzida para 21 idiomas em 75 países e teve uma leitura diária estimada de 355 milhões – no Brasil, Snoopy é publicada pelo Estadão como Minduim. Schulz criou e desenhou pessoalmente 17.897 tiras de Snoopy, mesmo depois que um tremor afetou sua mão.

Os quadrinhos também inspiraram o espetáculo Snoopy: The Musical, além de dezenas de programas e especiais de TV e muitas coleções de livros. Bill Watterson, criador de Calvin (também publicada no Estadão), descreveu em 2007, em artigo do Wall Street Journal sobre a biografia de Schultz, a dificuldade de olhar para Snoopy com novos olhos por causa de quão revolucionário era na época.

Benjamin Clark, curador do Museu Schulz, descreve essa inovação como o uso de Schulz de um traço que mantém sua expressividade. "Tecnicamente, ele entendeu que poderia eliminar o que era desnecessário e ainda dar um soco emocional com linhas de aparência mais simples”, disse Clark. “Mas essa simplicidade é enganosa.”

A exposição em Columbus exibe tiras com 12 “dispositivos” que Schulz acreditava que diferenciavam Snoopy, incluindo episódios envolvendo a árvore comedora de pipas, a casinha de cachorro de Snoopy, Lucy em sua cabine de psiquiatria, a obsessão de Linus pela Grande Abóbora, Schroeder que interpreta Beethoven, e mais.

Celebrating Sparky também se concentra na promoção dos direitos das mulheres por Schulz por meio de tiras sobre o Título IX, a lei inovadora que exige paridade nos esportes femininos; e a introdução de um personagem de cor, Franklin, estimulado pela insistência de um leitor após o assassinato de Martin Luther King Jr.

Além disso, a exibição inclui memorabilia, como toalhas de papel de marca, parte do enorme mundo de licenciamento Snoopy. Alguns colegas cartunistas não gostaram da forma como Schulz comercializou a tira. Ele rejeitou as críticas, argumentando que as histórias em quadrinhos sempre foram comerciais, começando com sua invenção como forma de vender jornais, disse Caswell.

Enquanto A Charlie Brown Christmas de 1965 é um dos mais famosos especiais de desenhos animados de todos os tempos, os personagens também retornaram em dezenas de programas e filmes animados, mais recentemente em programas originais e especiais na Apple TV.

Esses programas da Apple apresentaram aos novos espectadores a verdade do que Schulz desenhou, disse sua esposa, Jean Schulz, no ano passado. Ela assim descreveu essa verdade: “Uma família de personagens que mora em um bairro, se dá bem, se diverte, às vezes briga entre si, mas acaba sempre em um último quadrinho se abraçando ou resolvendo suas discussões”, disse ela.

Caswell, que conheceu Schulz na década de 1980, disse que um dos objetivos da exposição era surpreender as pessoas com coisas que elas não sabiam sobre o homem. Nisso, Celebrating Sparky é um sucesso admirável.

Quem diria, por exemplo, que Schulz, um amante de hóquei e patinação no gelo, está nos halls da fama da patinação artística e do hóquei nos Estados Unidos? Talvez isso não seja surpreendente, considerando as várias tiras que apresentavam Snoopy ou Zambonis jogando hóquei, conduzidos pelo pequeno pássaro amarelo, Woodstock.

Ao se concentrar em Schulz, a exposição também visa mostrar que ele trabalhou duro para aperfeiçoar seu estilo de desenho antes do lançamento de Snoopy, ciente do que pretendia com suas tiras, disse Caswell. “Era um gênio que tinha um foco muito claro e criativo em sua vida e gostava de fazer as pessoas rirem”, disse ela.