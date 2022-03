Centenário de José Saramago é celebrado pelo Museu da Língua Portuguesa

O centenário de nascimento do escritor português José Saramago será celebrado pelo Museu da Língua Portuguesa ao longo do ano. Começa nesta quinta-feira, 10, com uma série de lives que contará com a participação de autores para comentar e debater as obras principais do vencedor do Nobel de Literatura de 1998. Intitulada Jornada Saramago 100 Anos, o evento é uma parceria da instituição com a Fundação José Saramago, de Portugal, e a editora Companhia das Letras.

Convidado da abertura, o escritor Julián Fuks vai comentar o livro Ensaio Sobre a Cegueira. Os outros participantes serão Leyla Perrone-Moisés, no dia 16, que participa do evento e fala em Um Sobrevoo da obra de Saramago; Andréa del Fuego faz leitura acompanhada sobre O Evangelho Segundo Jesus Cristo, no dia 24; Pilar del Río, viúva de Saramago, conversa com Ricardo Viel sobre o pensamento humanista de escritor português, dia 28; e, no dia 31, Jeferson Tenório encerra essa programação discorrendo sobre A Jangada de Pedra.

Estão programadas ainda, no Núcleo Educativo do Museu da Língua Portuguesa, atividades que têm como foco as obras infantis de José Saramago. O objetivo do curso é abastecer professores para que consigam incentivar a leitura de livros do autor português e será online em abril.

Mais Saramago

Maio, mais precisamente no dia 5, o Museu inaugura a Ocupação Saramago, exposição temporária que ocupará o saguão B e terá entrada gratuita. Em uma experiência imersiva, a mostra terá o livro O Conto da Ilha Desconhecida como fio condutor, sendo este um dos principais trabalhos do escritor dirigido ao público infantil.

Ainda em maio, e se estendendo até novembro, outros nomes da literatura nacional refletem sobre a importância e a influência de Saramago em suas carreiras. Legados Saramaguianos é o título do evento, que possibilitará conferir debates sobre ficção contemporânea, destacando a herança literária do Nobel de Literatura português.

Essas atividades se conectam com a exposição principal do Museu da Língua Portuguesa, que também tem a obra de Saramago como ponto principal, caso das instalações como o Nós da Língua.

O autor português

De família humilde, José de Sousa Saramago nasceu em 16 de novembro de 1922 em Azinhaga, uma aldeia do Ribatejo. Tornou-se um escritor prolífico, autor de romances, contos, peças, crônicas e poemas. Entre suas obras mais conhecidas, estão O Evangelho Segundo Jesus Cristo, A Viagem do Elefante e Ensaio sobre a Cegueira, este vertido para o cinema por Fernando Meirelles em 2008.

Saramago morreu aos 87 anos, em 18 de junho de 2010, em Lanzarote, nas ilhas Canárias.

SERVIÇO

Jornada Saramago

10/3 - Julián Fuks fala sobre O Ensaio Sobre a Cegueira

16/3 - Leyla Perrone-Moisés - Um sobrevoo da obra de Saramago

24/3 - Andréa del Fuego faz leitura acompanhada sobre “O Evangelho Segundo Jesus Cristo

28/3 - Pilar del Río conversa com Ricardo Viel sobre o pensamento humanista de Saramago

31/3, Jeferson Tenório fala sobre "A Jangada de Pedra”

Às 19h, no Facebook e no YouTube do Museu da Língua Portuguesa e da Companhia das Letras; * no dia 16/3, a live começa às 17h

Ocupação José Saramago

Entre maio e junho

Grátis

Saguão B do Museu da Língua Portuguesa

Legados Saramaguianos

Entre maio e novembro

Museu da Língua Portuguesa

Praça da Luz s/n, Luz. - São Paulo

De 3ª a dom., das 9h às 16h30 (permanência até 18h) .

R$ 20 (inteira), R$ 10 (meia).

Grátis aos sábados e para crianças até 7 anos.

Ingressos na bilheteria e pela internet: https://bileto.sympla.com.br/event/68203