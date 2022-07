Celebridades literárias do TikTok se preparam para a Bienal

A Bienal Internacional do Livro de São Paulo, que será realizada entre sábado, 2, e domingo, 10, está de casa nova. Em 2022, ela vai ocupar 65 mil m2 do Expo Center Norte. Trata-se da maior feira de livros da America Latina e um dos principais eventos do mercado editorial e, nesta sua 26ª edição, ela se reafirma como uma opção de passeio para famílias, ponto de encontro de jovens leitores e porta de entrada para o mundo da literatura para as crianças.

São esperados 600 mil visitantes nos 9 dias do evento, que vão poder conhecer os lançamentos das editoras e participar da programação cultural - são mais de 300 escritores brasileiros e estrangeiros na programação oficial, que vão conversar com o público em diferentes espaços da Bienal do Livro de SP 2022.

Veja dicas de como se organizar para visitar a Bienal do Livro de São Paulo 2022

Ingressos

Compre no site www.bienaldolivrosp.com.br para evitar fila. Custa R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), além de uma taxa de R$ 3 e R$ 1,50, respectivamente, para compra online. Não pagam: professores, profissionais do livro, crianças menores de 12 anos, adultos maiores de 60 e detentores da credencial plena do Sesc.

Como usar o cashback

Quem comprou o ingresso para a Bienal até o dia 30 pode aproveitar o cashback durante a visita. Basta, neste caso, fazer o download do aplicativo Zipgay e se cadastrar - é preciso fazer isso com o mesmo CFP usado na hora da compra do ticket. O valor será creditado no app, para usá-lo, e é só apresentar o vale online no estande escolhido - e que tenha aderido ao programa.

Quando ir

A Bienal vai de sábado, 2, a domingo, 10. De 2.ª a 6.ª, ela funciona das 9h às 22h, e aos sábados e domingos, das 10h às 22h. Só pode entrar até as 21h. Se quiser evitar aglomeração, vá durante a semana.

Como ir

O Expo Center Norte fica na Rua José Bernardo Pinto, 333, Vila Guilherme. Se preferir ir de carro, o estacionamento custa R$ 55. Se for de metrô, há ônibus gratuito entre a estação Portuguesa-Tietê e a Bienal e vice-versa.

Para não se perder

São 9 espaços oficiais. Na Arena Cultural, haverá bate-papo com best-sellers. No Salão de Ideias, com curadoria compartilhada com o Sesc SP, discussões sobre assuntos atuais. No Papo de Mercado, os bastidores do negócio do livro. No Navegando pelas Histórias, contação, oficinas e encontros voltados às crianças. E ainda: Cozinhando com Palavras, Auditório Edições Sesc, BiblioSesc, Espaço Cordel e Repente e espaço de autógrafos (com senha). Além disso, no estande de Portugal, país homenageado, haverá auditório, livraria e homenagem a José Saramago.

Mapa e expositores

São 187 expositores espalhados pelo pavilhão de 65 mil m2. Participam editoras de todos os portes e de todos os gêneros, além de empresas que tenham alguma relação com o mundo dos livros. Vá de sapato confortável e explore. Veja abaixo o mapa da Bienal (se quiser ampliar, clique aqui).

Autógrafos

A Bienal está distribuindo senhas para autógrafos pelo site, com algumas sessões já esgotadas. As editoras também promovem suas próprias sessões - com distribuição prévia de senha no caso dos autores mais populares - no Espaço de Autógrafos ZAP, ou em seus estandes.

Programação

O site e o app não ajudam quem quer procurar um autor na programação para decidir o dia da visita. Neste caso, é melhor consultar as redes das editoras. Mas se você já sabe quando vai, aí sim consegue ver a programação completa do dia – por espaço. Veja aqui destaques do primeiro fim de semana selecionados pelo Estadão.

Autores convidados

Entre os autores brasileiros da programação oficial da Bienal estão Conceição Evaristo, Aílton Krenak, Itamar Vieira Júnior, Ana Paula Araújo, Laurentino Gomes, Mario Sergio Cortella, Luiza Helena Trajano, Mauricio de Sousa, Thalita Rebouças, Kiusam de Oliveira. Na lista de autores estrangeiros, estão: Jenna Evans Welch (Amor & Gelato), Nathan Harris (A Doçura da Água), Ali Hazelwood (A Hipótese do Amor), Elena Armas (Uma Farsa de Amor na Espanha) e Xiran Jay Zhao (Viúva de Ferro).

Já a comitiva de Portugal, formada por escritores portugueses e africanos, traz ao País Afonso Cruz, António Jorge Gonçalves, Dulce Maria Cardoso, Francisco José Viegas, Filipe Melo, Gonçalo M. Tavares, Joana Bértholo, José Luís Peixoto, Kalaf Epalanga, Lídia Jorge, Luís Cardoso, Maria do Rosário Pedreira, Maria Inês Almeida, Matilde Campilho, Paulina Chiziane, Pedro Eiras, Ricardo Araújo Pereira, Rui Tavares, Teolinda Gersão, Valério Romão e Valter Hugo Mãe. E ainda os chefs Vítor Sobral e André Magalhães.

Descontos

A maioria das editoras prevê descontos, e cada uma segue sua própria diretriz. Algumas optaram por oferecer descontos progressivos para compra de dois ou mais livros. Outras já baixaram em 20% o preço das obras. Tem que se programe para oferecer brindes para quem comprar acima de um determinado valor.

Estandes e fotos

As editoras estão investindo em estandes cenográficos. Quem passar pelo da Rocco vai poder se sentar na cadeira de remete à história de Entrevista Com o Vampiro, livro de Anne Rice que vai estrear como série em breve. No da Record haverá uma réplica da estátua de Carlos Drummond de Andrade, aquela fica na praia de Copacabana, e também uma cadeira para celebrar o lançamento de Matilda, clássico de Roald Dahl que está sendo descoberto por uma nova geração de crianças.

Por falar em crianças, no estande da Companhia das Letrinhas elas vão poder entrar no 'banheiro' do Pum, o cachorrinho da coleção best-seller de Blandina Franco e José Carços Lollo.

Já o estande da Skeelo, plataforma de audiolivro e de e-book, será tecnológico, interativo e de realidade aumentada. Lá o público vai poder vivenciar a experiência de ouvir um audiobook em situações de locomoção do cotidiano, como por exemplo, dentro do carro, no ônibus, no metrô, pedalando ou caminhando numa esteira.

No Pavilhão de Portugal, uma estátua de Fernando Pessoa e uma réplica do bondinho de Lisboa convidam o visitante para uma viagem ao país homenageado.

A Grande Livraria

Pela primeira vez, 22 livrarias, de diversos tamanhos e de diferentes lugares, se unem na montagem de um estande coletivo na Bienal. A ideia é mostrar sua importância para o País. Quem comprar livros ali vai ganhar um vaucher para ser usado em qualquer uma das lojas participantes - entre elas estão a Martins Fontes, a Vila, a Leitura, a Da Vinci, a Simples e a Dois Pontos.

Alimentação

Bob's, Patroni, Cacau Show, Kibon, Seara e Nescafé são algumas das empresas que estarão na praça de alimentação da Bienal do Livro. Haverá ainda salada de fruta, waffle, brigadeiro, churros, temaki, crepe, raspadinha, açaí e pipoca, entre outros itens. Um restaurante self service também estará aberto aos visitantes.