CCXP 22: Jim Starlin, criador do vilão Thanos e do universo espacial da Marvel, virá ao Brasil

A organização da CCXP 22 anunciou na manhã desta segunda-feira, 8, que o autor Jim Starlin estará na Artists’ Valley, local que reúne grandes nomes das HQs, nos quatro dias de evento, entre 1º e 4 de dezembro. Escritor de histórias em quadrinhos, ele é o responsável por dar vida a personagens como Thanos, Drax, Gamora, Shang-Chi, Starfox e Dreadstar.

“Nunca estive no Brasil e espero passar um bom tempo com meu colaborador do Dreadstar, Jaime Jamison”, disse Jim, ao Estadão, sobre sua vinda ao País.

É interessante notar como, neste momento, as ideias e personagens de Jim estão ligados com o passado mais recente da Marvel Studios, mas também com ligações no futuro do estúdio. Conhecido por sagas espaciais, o trabalho de Starlin foi inspiração para os últimos filmes dos Vingadores nos cinemas, tendo como ponto central a trama cruel do vilão Thanos de dizimar metade do universo com a Manopla do Infinito, em Guerra Infinita.

Para os próximos anos, enquanto isso, é esperado que no próximo filme de Guardiões da Galáxia, previsto para 2023, a Marvel insira ainda mais personagens do panteão cósmico que Jim criou, incluindo Starfox, o irmão de Thanos. Outro que com presença confirmada é Adam Warlock, personagem criado por Stan Lee e Jack Kirby, mas que significativamente teve personalidade e histórias mais memoráveis desenvolvidas pelo próprio Starlin.

“Estamos muito empolgados com a presença de Jim Starlin na CCXP. Impossível pensar em sagas espaciais e não lembrar de suas histórias e personagens, cuja importância e repercussão vão além dos quadrinhos e invadem o cinema, séries e a cultura pop como um todo. Os fãs podem esperar painéis incríveis e já podem começar a montar a pilha de quadrinhos clássicos para serem autografados por mais este grande nome das hqs mundiais que estará pela primeira vez no Brasil”, diz Ivan Costa, cofundador da CCXP.