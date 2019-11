Cartas eróticas do criador de James Bond serão leiloadas

Cartas com alto teor sexual do escritor britânico Ian Fleming, criado do célebre agente 007 James Bond, ao amor de sua vida serão leiloadas em Londres em dezembro, anunciou a Sotheby's.

O conjunto de 160 cartas cobre duas décadas, desde o primeiro encontro secreto com Ann Charteris, então casada com seu primeiro marido, até seu próprio matrimônio com ela, em 1952, ano em que Ian Fleming (1908-1964) escreveu Cassino Royale, seu primeiro livro sobre o agente secreto britânico.

O escritor se dirige a sua "querida porquinha" em uma carta que faz referência a suas práticas sadomasoquistas, além de incluir fofocas sobre seus amigos ricos e famosos e comentários sobre o grande sucesso dos romances de Fleming.

"Não foi por acaso que Ian escreveu seu primeiro romance com Bond no mesmo ano em que ele se casaram, como uma saída para sua libido e imaginação, assim como para tentar ganhar dinheiro para uma mulher que estava acostumada a ser muito rica", disse Gabriel Heaton, especialista de livros e manuscritos da Sotheby's.

"Além de mostrar uma relação com uma carga erótica extraordinária, a correspondência acompanha a ascensão fulgurante de Bond e pinta um retrato vivo da alta sociedade do pós-guerra", destaca.

As cartas, que serão vendidas em um leilão on-line entre 3 e 10 de dezembro, estão avaliadas entre 200 mil e 300 mil libras (US$ 260 mil e US$ 390 mil).