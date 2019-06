Cartas de amor de Leonard Cohen para Marianne Ihlen são vendidas por 876 mil dólares

Uma coleção de mais de 50 cartas de amor escritas pelo cantor e compositor canadense Leonard Cohen à mulher que inspirou So Long, Marianne foi vendida por 876 mil dólares, com muitas delas sendo arrematadas por mais de cinco vezes a estimativa pré-venda, informou a casa de leilões Christie’s.

O arquivo de cartas de Cohen a Marianne Ihlen registra seu caso de amor dos anos 1960 e o desabrochar da carreira de Cohen, que foi de poeta iniciante a músico famoso.

A principal carta, na qual o artista escreveu em dezembro de 1960 sobre estar “sozinho com os vastos dicionários da linguagem”, foi arrematada por 56.250 dólares, ante estimativa original de 10 mil, disse a Christie’s na quinta-feira.

Uma carta de 1964, na qual Cohen escreveu “estou famoso, mas vazio”, saiu por 35 mil dólares, disse a casa de leilões.

Cohen e a norueguesa Marianne se conheceram na ilha grega de Hidra em 1960, e ela se tornou a inspiração de várias de suas canções mais conhecidas, como Bird on a Wire, Hey, That’s No Way to Say Goodbye e So Long, Marianne, esta de 1967.

Ela morreu de leucemia em Oslo em julho de 2016 com 81 anos. Cohen, que também sofria de leucemia, morreu em novembro de 2016 aos 82 anos.

As cartas foram vendidas pela família de Marianne, e os compradores não foram revelados.

O principal item do leilão virtual de cinco dias foi um sino italiano de bronze do século 15 ou 16 que esteve pendurado na casa de Hidra que Cohen e Marianne dividiram em certa época. Ele foi avaliado em mais de 12 mil dólares e vendido por 81.250 dólares.