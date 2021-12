Busca por novos desafios inspira os escritores

Estou tentando ligar pro meu ex com um celular emprestado. Eu e os meus amigos estamos podres de cansados e bêbados de Corote, no fim de um bloquinho de carnaval, e estou a um passo de fazer a única coisa que prometi não fazer logo na primeira vez em muito tempo em um evento com tanta gente: ligar pro meu ex. Seria normal que os amigos interviessem, mas hoje eles não têm coragem.

Tudo começou com a quarentena: eu e meu ex terminamos dois dias antes de tudo fechar. Além de ficar solteira, tomei a decisão confortável mas meio humilhante de voltar pra casa dos meus pais no interior. O aluguel era muito alto, não fazia sentido ficar em Porto Alegre. Até porque eu nem teria o namoro pra aproveitar.

A vida ficou mais fácil. Almoço pronto, roupa lavada, dinheiro sobrando, gente em casa. Eu botava Chitãozinho & Xororó na hora de cozinhar com a minha mãe. Por um tempo, foi OK lidar com aquele término – eu e meu ex tivemos ao todo cinco términos, mas o último, o único que partiu de mim, foi derradeiro. E imperdoável.

Eu e ele nos conhecemos um ano antes, no minimercado da esquina. A gente morava na mesma quadra. Ele dividia apartamento enquanto eu morava sozinha, e por isso passamos a nos ver mais na minha casa. Isso contou na hora de voltar a morar com os pais: eu não queria descer pra comprar cigarro e encontrar o ex, nem ficar num apê que tinha a droga do cheiro dele.

O primeiro término aconteceu porque inventei que estava gripada pra não ir no aniversário da mãe dele. O segundo foi porque eu não dividi o MD em partes iguais num festival de música eletrônica na praia. Era sempre umas besteiras. O terceiro e o quarto foram pelo mesmo motivo: ele achava “ridículo” o jeito como eu “me insinuava” pros meus amigos homens. Na verdade, ele tinha ciúme por qualquer coisa. Talvez eu tenha uma parcela de culpa: logo quando começamos a ficar, perguntei o que ele achava de relacionamentos abertos. Quase que ele desistiu de mim. Durante todo o relacionamento, o guri nunca esqueceu essa maldita pergunta.

O último término foi depois que recebi mensagens de um perfil esquisito, com poucas fotos, de um menino de cabelo encaracolado que veio dar em cima de mim. Eu nunca dava bola pra caras assim, mas achei logo de cara que podia ser meu namorado fazendo um teste de fidelidade comigo. Ele não foi brilhante na enganação. O tal garoto disse que morava “na subidona da Ramiro”. Eu podia ouvir a voz do meu namorado falando isso. Fui até o fim, e marquei um encontro com esse perfil desconhecido no mesmo horário em que eu estaria com meu namorado na casa de dois amigos meus. A gente ia ensinar eles a jogar truco. Troquei mensagens com o perfil e observei se meu namorado pegaria o celular quando chegassem as respostas. Ficou claro que era ele no meio do truco. “Nesse jogo é bom blefar bastante,” meu namorado disse. “Por isso que a amiga de vocês é tão boa.”

Devolvi as coisas dele no dia seguinte, e então veio a pandemia e não nos falamos por meses. No começo, senti só raiva, aí começaram a aparecer as lembranças boas, a gente demorando na cama no sábado de manhã e imitando sons de cachorro e pedindo tele-entrega de comida gordurosa e conversando a tarde toda. Ele me disse uma vez que a gente ia casar e não contaria pra ninguém, isso no dia do festival de música em que a gente brigou por causa de uma anfetamina. A gente se machucava com frequência, mas o carinho era intenso também. Eu encontraria outro cara com quem tivesse uma sintonia tão boa, no sexo e nos papos?

Durante a quarentena, passei pela fase da meditação, do ioga em casa, dos filmes de infância. Tive dias radiantes e outros em que eu poderia cometer um crime tipo Suzane von Richthofen contra meus pais. Depois de um ano e meio, voltei pra Porto Alegre. Aluguei um apê num bairro vizinho. Mas continuava pensando no ex. Voltaram os rolês, e eu não queria correr o risco de encontrar ele.

Baixei o Tinder e tive experiências diversas. Teve o cara de 31 anos que tinha perdido a virgindade com 30, e o guri que ia se mudar pro exterior em dois meses e só queria um lance casual. Quando eu começava a achar que ia ficar solteira pra sempre, uma amiga me levou em um ritual de ayahuasca em uma estância em Viamão, e a maior certeza que eu tive quando voltei foi de que eu não precisava de macho nenhum pra ser feliz. Isso depois de vomitar as tripas e amaldiçoar mentalmente minha amiga por ter me levado.

Pra coroar o fim da exigência das máscaras contra a covid-19, o maior bloquinho de carnaval de Porto Alegre voltou. Dancei funk com meus amigos, me entupi de cachaça barata e só voltei a mim quando vi meu ex no meio da multidão. A gente só se deu oi, e parei com os amigos no meio-fio e segurei o choro. Depois de passar de novo pela mesma multidão, apalpei os bolsos e não achei meu celular. Eu ainda pagaria as prestações do celular por mais um ano, e meu cartão de crédito estava preso na capinha.

Não segurei mais choro nenhum. As fotos que eu tinha com o ex estavam no celular. Estava tudo lá.

Depois de chorar, peço o celular emprestado pra uma amiga. Agora estou ligando pro ex. Os cinco amigos veem que vai dar merda mas deixam acontecer.

O ex atende e eu digo: “Preciso te encontrar. Podemos?”.

Ele responde: “Oi. Eu sabia que isso ia acontecer um dia. Tu só consegue ser feliz comigo e tu sabe disso? Onde tu tá?”.

Eu mando ele pro inferno e desligo. Preciso de mais um Corote. É tempo de celebrar, afinal.

* TOBIAS CARVALHO GANHOU O PRÊMIO SESC LITERATURA NA CATEGORIA CONTOS COM SEU LIVRO DE ESTREIA, ‘AS COISAS’. É AUTOR TAMBÉM DE ‘VISÃO NOTURNA’