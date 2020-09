Booker Prize é adiado para dar lugar às memórias de Obama

Alexandra Alter, The New York Times

A temporada de prêmios literários ganha alta velocidade a cada outono, com o Prêmio Nobel de Literatura, o Booker Prize e o National Book Awards muitas vezes chegando em rápida sucessão. Mas este ano, outro grande evento literário ameaça tornar a já superlotada temporada de publicações de outono ainda mais caótica: o lançamento das memórias do ex-presidente Barack Obama, A Promised Land (em português, Uma Terra Prometida).

Na terça-feira, o Booker Prize disse que estava mudando sua cerimônia de premiação, previamente marcada para 17 de novembro, para 19 de novembro, para evitar sobreposição com a publicação do livro de Obama.

“Achamos lamentável que dois dos eventos literários mais emocionantes do ano - o anúncio do vencedor do concurso 2020 Booker Prize e a publicação das memórias de Barack Obama - deveriam cair no mesmo dia, então decidimos dar aos leitores alguns dias de folga para respirar ”, disse Gaby Wood, diretora literária da Booker Prize Foundation, em um comunicado.

É incomum para o Booker, um dos prêmios literários de maior prestígio do mundo, atrasar o anúncio do prêmio para o lançamento de um único livro. A mudança de data destaca quanta atração gravitacional o livro de Obama tem, com uma primeira impressão de 3 milhões de cópias e um status quase garantido como um megabestseller.

A decisão do Booker de sair do caminho de Obama também pode alimentar novas críticas de que o prêmio, criado originalmente em 1969 para homenagear escritores dos países da Commonwealth e da República da Irlanda, se tornou muito americanizado e cada vez mais focado no mercado de livros dos Estados Unidos. Autores americanos dominaram as indicações ao Booker nos últimos anos, após uma mudança nas regras de 2014 que tornou elegível qualquer romance escrito em inglês e publicado no Reino Unido.

Desde a mudança, os romancistas americanos Paul Beatty e George Saunders ganharam o prêmio; este ano, dos seis livros pré-selecionados, três são de escritores americanos, enquanto um quarto autor tem dupla nacionalidade escocesa e americana. Dois anos atrás, um grupo de escritores proeminentes argumentou que a fundação deveria proibir a elegibilidade de autores americanos, mas a fundação permaneceu impassível.

O Booker, que em anos anteriores havia sido anunciado em outubro, agora será concedido diretamente após o National Book Awards, que acontecerá em uma cerimônia virtual em 18 de novembro, potencialmente criando um impasse de cobertura que poderia diluir o impacto do prêmios.

“Com eles chegando tão perto quanto estão de nós, é claro que estamos preocupados com nossos autores”, disse Lisa Lucas, diretora executiva da National Book Foundation, que administra o National Book Awards. “É difícil ter um prêmio como o Booker, que não precisava participar do panorama americano nos anos anteriores à sua mudança, mas agora você tem os livros americanos dominando a lista do Booker. Eles agora precisam funcionar em algum nível ao lado de nossos prêmios.”

Tanto o Booker quanto o National Book Awards normalmente fornecem um aumento nas vendas para os vencedores, mas a proximidade dos prêmios pode resultar em menos cobertura da imprensa e menos vendas, em um ano em que autores de estreia e menos conhecidos lutam por atenção. À medida que a pandemia e as paralisações forçaram muitos livreiros independentes a fechar ou mudar para as vendas online, um meio de comunicação crítico que leva à descoberta de autores, poetas e escritores de não ficção narrativa quase evaporou.

Este ano, os romances de estreia representam quatro dos seis livros selecionados para o Booker, incluindo Shuggie Bain de Douglas Stuart, sobre uma criança que cresceu na Escócia dos anos 1980; e Real Life, de Brandon Taylor, centrado em um estudante negro de graduação gay. Stuart também foi nomeado para o National Book Award de ficção, junto com a autora de estreia Megha Majumdar por seu romance aclamado, A Burning. As outras quatro listas longas do National Book Awards - não ficção, poesia, literatura traduzida e literatura jovem - incluem também autores estreantes.

A colisão de grandes prêmios literários e eventos não é ruim apenas para os esforços de marketing e publicidade. Este ano, isso também pode causar obstáculos logísticos significativos. A severa escassez de impressoras, que estão com problemas financeiros, tornou ainda mais difícil para as editoras atender aos picos de demanda por títulos específicos. Os prêmios quase sempre impulsionam as vendas e, muitas vezes, para títulos que não eram sucessos comerciais óbvios, portanto, editores e livreiros poderiam ficar sem mão de obra.

Os administradores de prêmios estão lidando com desafios sem precedentes neste ano, movendo suas cerimônias online e realizando painéis de jurados no Zoom. Ainda assim, muitos no mundo literário sentem que há muito o que comemorar em 2020, com tantos novos livros para defender.

“O vencedor são os livros”, disse Lisa Lucas. "E colocá-los nas mãos das pessoas."